İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)

İzmir'de 5 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle çok sayıda bölgede elektrik kesintisi uygulanacak. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan programa göre kentin farklı ilçelerinde bakım, şebeke yenileme, kapasite artırımı, ağaç kesimi ve trafo çalışmaları yapılacak.

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik tarafından paylaşıldı. Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleşecek kesintilerin saatleri de vatandaşlara duyuruldu.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 EYLÜL PROGRAMI GDZ ELEKTRİK

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3809163

Hacıömerli (18/34. Sk., 18/44. Sk., 18/49. Sk., Çanakkale Cd., Dilek Sk., Esenlik Cd., Haciömerli Hacı Ali Sk., Hacıömerli Akasya Sk., Hacıömerli Atatürk Cd., HAcıömerli Barbaros Cd., Hacıömerli Cami Sk., Hacıömerli Deniz Sk., Hacıömerli Emek Cd., Hacıömerli Gül Sk., Hacıömerli Huzur Sk., Hacıömerli Karanfil Sk., Hacıömerli Köy Yolu, Hacıömerli Menekşe Sk., Hacıömerli Sümbül Sk., Hacoömerli Nergiz Sk., Hakan Sk., Yıldırım Sk., Yunus Emre Cd.)

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3809173

Yalı (136. Sk., 136/1. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 139/1. Sk., 140. Sk., 140/1. Sk., 143. Sk., 19 Mayıs Cd., Hürriyet Cd., Plaj Cd.)

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3809180

Yalı (138. Sk., 145. Sk., 149. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 160/1. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 188. Sk., 19 Mayıs Cd., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 194/1. Sk., 23 Nisan Cd., Hürriyet Cd., Osman Nuri Öztürk Sk., Şükran Kurdakul Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

AG Box SDK Abone Çıkış Sigorta Atığı

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3807445

Fatih (Arap Kirli Küme Evleri, Bayındır Yolu, Beylik Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri, Çayiçi Küme Evleri, Cin Kulesi Küme Evleri, Gencer Küme Evleri, Hacı Abdi Kulesi Küme Evleri, İkinci Çayiçi Küme Evleri, İkinci Malal Küme Evleri, İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri, Oruç Gölü Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Tabak Ahmet Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri), Sadıkpaşa (Birinci Malal Küme Evleri), Turan (Bayındır Yolu), Yusuflu (Gazi Atatürk Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri)

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3808156

Mithatpaşa (Albay Alpat Cd.), Sadıkpaşa (Ağustoslu Sk., Albay Alpat Cd., Aydınlık Sk., Menderes Blv., Menekşe Sk., Necatibey Cd., Remziye Biriz Sk., Sokullu Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Zübeyde Hanım Cd.)

Planlandı

05.09.2026

13:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3808159

Fatih (Atatürk Cd., Menderes Blv., Onart Cd., Toros Cd., Uludağ Sk.), Mithatpaşa (Albay Alpat Cd., Atatürk Cd., Hanife Öğretmen Cd., Menderes Blv., Tuzcuoğlu Sk.), Sadıkpaşa (Aksın Sk., Atatürk Cd., Menderes Blv., Necatibey Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3808097

Göçbeyli (1. Sanayi Sitesi Sk., 29 Ekim Cd., Akbaba Sk., Alhatlı Cd., Arapalanı Meydanı, Arslanlar Sk., Aşçılar Sk., Aslı Sk., Aydınlar Sk., Badem Sk., Bahçıvan Sk., Bergama Cd., Biçer Sk., Bölcek Cd., Çakıl Sk., Çakırlar Sk., Çalışkan Sk., Cami Çk. Sk., Can Sk., Canbazlar Sk., Ceylan Sk., Dallık Cd., Dayılar Sk., Devrim Sk., Doğan Sk., Döşeme Sk., Dostluk Cd., Gani Sk., Göçbeyli Yolu, Görkem Sk., Gümüş Sk., Güney Sk., Hastane Sk., Horoz Sk., Hurşit Sk., Hüseyin Acar Cd., Hüseyin Demir Cd., İmam Ali Sk., Kadife Kafe Sk., Karacan Sk., Karagöz Sk., Karahan Sk., Karalar Sk., Kartal Sk., Kazım Dirik Cd., Kemaller Sk., Kiraz Sk., Kocapınar Sk., Köy İçi Yol, Kozluca Cd., Küçük Pınar Sk., Kumlukaya Sk., Kumru Kaya Sk., Mescit Cd., Mezarlık Cd., Mine Sk., Mısırlı Sk., Mümin Sk., Nar Sk., Nazlı Sk., Nergis Sk., Özkan Sk., Palalar Sk., Palamut Sk., Pamukçu Sk., Pehlivanlar Sk., Rahmi Bey Sk., Sağlık Sk., Şakir Sk., Savaş Sk., Şelale Sk., Selvi Sk., Şeref Sk., Sezen Sk., Solaklar Sk., Susam Sk., Tahir Sk., Taşlık Sk., Uygar Sk., Vatan Sk., Yakut Sk., Yıldırım Sk., Yılmazlar Sk., Yunus Sk., Zümrüt Sk.)

Planlandı

05.09.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3808103

Sarıcalar (Sarıcalar Köyü İç Yolu)

Planlandı

04.09.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3808122

Kızıltepe (Kızıltepe Köyü İç Yolu), Örlemiş (Örlemiş Köyü İç Yolu)

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3808441

Fatih (315. Sk., 316. Sk., 317. Sk., Anafartalar Cd., Çağrı Sk., Dumlupınar Cd., Ege Cd., Palmiye Sk., Yıldız Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3808875

Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 915. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.)

Planlandı

05.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3809041

Karaçam (İstanbul Cd., Karaçam Cd.)

Planlandı

05.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3809045

Karaçam (Çiftlik Sk., Doğan Sk., Fesleğen Sk., Karaçam Cd.)

Planlandı

05.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3809046

Kayadibi (9750. Sk., 9751. Sk., Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk.)

Planlandı

05.09.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3809047

Eğridere (Defne Sk., Elmalı Sk., Gonca Sk., Hardal Sk., Zerdali Sk., Zeytinli Sk.)

Planlandı

05.09.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3809050

Laka (Gül Sk., Lale Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Zambak Sk.)

Planlandı

05.09.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3809054

Laka (Gül Sk., Karanfil Sk., Laka Cd., Lale Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Zambak Sk.)

Planlandı

05.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3809063

Kemalpaşa (7093/1. Sk., 7098/1. Sk.)

Planlandı

05.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3809067

Kemalpaşa (7097. Sk., 7098. Sk., 7098/1. Sk.)

Planlandı

05.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3809068

Kemalpaşa (7098. Sk., Pınar Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3808825

İskele (1291. Sk., 2100. Sk., 2111. Sk., 2112. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2148. Sk., 2154. Sk., 2155. Sk., 2165. Sk., 2173. Sk., 2174. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2180. Sk., 2192. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2220. Sk., 2224. Sk., 2230. Sk., 2237, 2247. Sk., 2250. Sk., 2250/1. Sk., 2252. Sk., 2253. Sk., 2254. Sk., 2255. Sk., 2256. Sk., 2259. Sk., 2298. Sk., Ada Sk., Aslanburnu Cd., Bodrum Cd., Burgaz Cd., Çitlembik Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Değirmen Sk., Deliklitaş Cd., Deniz 2 Sk., Deniz 5 Sk., Deniz Sk., Emniyet Cd., Fehim Aytekin Cd., Fener Sk., Fesleğen Sk., Harmanyeri 1. Sk., Harmanyeri 2. Sk., Harmanyeri 5. Sk., Harmanyeri Sk., Hisarcık Sk., Hükümet Konağı Cd., Ihlamur Sk., İskele Cd., İsmet Kırant Sk., Karaburun Cd., Karayer Cd., Kubilay Sk., Kuyucak Cd., Okul Sk., Oruç Reis Sk., Papatya Sk., Pelit Sk., Piri Reis Sk., Pirnar Sk., Radika Sk., Seyranyüzü Cd., Siesta 102. Sk., Siesta 103. Sk., Siesta 104 Sk., Siesta 105. Sk.), Merkez (1196. Sk., 1197. Sk., 1200. Sk., 1201. Sk., 1202. Sk., 1203. Sk., 1204. Sk., 1205. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1207/1. Sk., 1208. Sk., 1211, 1215. Sk., 1216. Sk., 1222. Sk., 1223. Sk., 1225. Sk., 1226. Sk., 1227. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1236. Sk., 1237. Sk., 1238. Sk., 1239. Sk., 1240. Sk., 1241. Sk., 1243. Sk., 1246. Sk., 1250. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1255. Sk., 1262. Sk., 1264. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1318. Sk., 2100. Sk., Çayıriçi Sk., Emniyet Cd., Kuyucak Cd., Poyraz 1012. Sk., Poyraz 1021. Sk., Poyraz 1023. Sk., Poyraz Sk., Seyranyüzü Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3805125

Cumhuriyet (6601. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626. Sk., 6626/1. Sk., 6626/2. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6642. Sk., 6642/2. Sk., 6653. Sk., 6655. Sk.), Örnekköy (6601. Sk., 7532. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3808907

Sekiz Eylül (Kırovası Küme Evleri, Küplücealtı Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3808127

Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3808797

Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri)

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3808798

Ertuğrul, Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri)

Planlandı

05.09.2026

09:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3808921

Alaşarlı (Hacı İsa Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Kız Mezarlığı Küme Evleri), Kızılcaavlu (Hacı İsa Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3808882

14 Mayıs (4010. Sk., 4029. Sk., 4030. Sk., 4031. Sk., 4033. Sk.)

Planlandı

05.09.2026

13:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3808889

Belevi (İzmir Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3809192

Yedi Eylül

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3809193

Çapak (2541. Sk., 2549. Sk., 2551. Sk., 2560. Sk., 2566. Sk., 2570. Sk., 2572. Sk., 2576. Sk., 2578. Sk., 2580. Sk., 2582. Sk., 2584. Sk., 2586. Sk., 5001. Sk., Aydın Cd.), Gazi Mustafa Kemal (7703/2. Sk., Akat Sk., Bahçe Sk., Çamlı Yol Sk., Çimen Sk., Fatih Cd., Gazozcu Sk., Gelişim Sk., Giritli Sk., Hüdaver Köse Sk., Karabiber Sk., Mimar Sinan Cd., Sedir Sk., Taştepe Cd., Veskar Sk., Yaren Dede Sk., Yıldız Sk.), Karakuyu (Fatih Cd.), Kuşçuburun (2586. Sk., 5076. Sk., 516. Sk., 568 Çıkmaz Sk., 9407. Sk., 9433. Sk., Yazıbaşı İzmir Cd.), Ortaköy, Tepeköy, Torbalı (2594. Sk.), Yedi Eylül

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3809195

Ertuğrul (3035. Sk., 3037. Sk., 3041. Sk., 3043. Sk., 3045. Sk., 3049. Sk., 3056. Sk., 3058. Sk., Aydın Cd., Mithatpaşa Cd., Serdar Genç Cd.), Tepeköy (3035. Sk., 3056. Sk., 4513. Sk., 4514. Sk., 4517. Sk., 4526. Sk., 4527. Sk., 4528. Sk., 4530. Sk., 4531. Sk., 4532. Sk., 4534. Sk., 4536. Sk., 4538. Sk., 4542. Sk., 4552. Sk., 4557. Sk., 4559. Sk., 4561. Sk., 4563. Sk., 4575. Sk., 4577. Sk., 4579. Sk., 4581. Sk., Aydın Cd., Erdinç Tekirli Cd., Gümüşpala Cd., Hürriyet Cd., İsmetpaşa Cd., Serdar Genç Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3808978

Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd., Avcar Sk., Bahar Sk., Bayko Sk., Esen Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Pelin Sk., Sakız Sk., Sümbül Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd.), Sıra (Bahar Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.)

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3809029

Torasan (500. Sk., 501. Sk., 502. Sk., 504. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 526. Sk., 528. Sk.)

Planlandı

05.09.2026

09:10 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3809031

Torasan (505. Sk., 507. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 527. Sk., 558. Sk., 560. Sk., 566. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 571/1. Sk., 572. Sk., 575. Sk., 576. Sk., 577. Sk., 587. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., Kemal Ertan Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

09:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3808921

Alakeçili (Emek Küme Evleri), Halıköy (Damla Küme Evleri, Ova Sk.), Yağcılar (Güven Sk., Rüzgar Sk.), Yukarıtosunlar (Güven Sk., Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

03:00 - 03:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3808830

Akın Simav (266. Sk., 267. Sk., 282. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Şehit Nihatbey Cd.), Çankaya (131. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 148. Sk., 150. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 207. Sk., 233. Sk., İnönü Cd., Şehit Ceysu Ceylan Sk.), Kemal Reis (249. Sk., 269. Sk., 271. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 278. Sk., 279. Sk., 280. Sk., 281. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Şükrü Saraçoğlu Cd.), Kılıç Reis (249. Sk., 276. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 300. Sk., 308. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 320/1. Sk., 321. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 329. Sk., İhsan Alyanak Park İçi Yolu, İnönü Cd., Mevlüt Kaplan Sk., Şükrü Saraçoğlu Cd.), Mithatpaşa (176. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 226. Sk., 256. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Şair Refik Durbaş Sk., Şehit Ceysu Ceylan Sk., Şehit Nihatbey Cd.), Murat Reis (137. Sk., 154. Sk., 156. Sk., 176. Sk., 179. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 188. Sk., 193. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 207. Sk., 213. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 225. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 233. Sk., 240. Sk., 242. Sk., 244. Sk., 245. Sk., 246. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 251. Sk., 254. Sk., 255. Sk., 255/1. Sk., 255/2. Sk., 256. Sk., 257. Sk., 258. Sk., 269. Sk., Halikarnas Balıkçısı Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., İnönü Cd., M. Yüce Sonkurt Park İçi Yolu, Şehit Ceysu Ceylan Sk., Şükrü Saraçoğlu Cd.), Piri Reis (200. Sk., 249. Sk., 249/2. Sk., 255. Sk., 269. Sk., 269/1. Sk., 269/2. Sk., 269/4. Sk., 269/5. Sk., 271. Sk., 276. Sk., 285. Sk., 285/1. Sk., 285/2. Sk., 286. Sk., 298. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 324/2. Sk., 324/3. Sk., İnönü Cd., Piri Reis Parkı İçi Yolu, Şükrü Saraçoğlu Cd.)

Planlandı

05.09.2026

03:00 - 03:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3808831

Çankaya (131. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 141. Sk., 150. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 156. Sk., Ayşe Mayda Sk., Bahattin Tatış Sk., Sezen Aksu Sk., Uşakizade Latife Hanım Sk., Uşakizade Muammer Bey Sk.), Göztepe (100/1. Sk., 100/4. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 116. Sk., 143. Sk., 77. Sk., 81. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 87. Sk., 88. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 96/1. Sk., 98. Sk., 98/1. Sk., 99. Sk., İnönü Cd., Necip Mirkelamoğlu Sk., Uşakizade Muammer Bey Sk., Yaşar Tahir Kınacıgil Parkı İçi Yolu), Murat Reis (İnönü Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3809141

Sancaklı (7532. Sk., 7854. Sk., 7855. Sk., 7856. Sk., 7857, 7858. Sk., 7859. Sk., 7860. Sk., 7861. Sk., Aşağı Sancaklı Cd., Yukarı Sancaklı Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



ÇİĞİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

16:00 - 20:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3808986

Balatçık (8900. Sk., 8900/1. Sk., 8901. Sk., 8901/1. Sk., 8901/3. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3809052

Muhittin Erener (2095. Sk., 2165/2. Sk., 2166/5. Sk., 2166/6. Sk.), R. Şevket İnce (2095. Sk., 2095/4. Sk., 2109. Sk., 2140/15. Sk., 2140/2. Sk., 2140/3. Sk., 2161. Sk., 2162/1. Sk., 2162/2. Sk., 2162/3. Sk., 2162/4. Sk., 2165. Sk., 2165/1. Sk., 2165/2. Sk., 2165/5. Sk., 2166. Sk., 2166/10. Sk., 2166/11. Sk., 2166/2. Sk., 2166/3. Sk., 2166/4. Sk., 2166/5. Sk., 2166/6. Sk., 2166/7. Sk., 2166/9. Sk., 2167. Sk., 2167/1. Sk., 2167/2. Sk., 2174. Sk., 2174/1. Sk., 2179. Sk., Park İçi Yolu, Şehit Ali Erbil Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)



KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.09.2026

03:00 - 03:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3808830

Adnan Süvari (175/1. Sk., 175/2. Sk., Polat Cd.), Arap Hasan (235. Sk., 239. Sk., İnönü Cd.), Bahçelievler (326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 502/2. Sk., İnönü Cd.), Basın Sitesi (147. Sk., 159. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 170. Sk., 172. Sk., 172/2. Sk., 172/3. Sk., 172/4. Sk., 173. Sk., 173/2. Sk., 173/4. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 175/3. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 216. Sk., 219. Sk., 220. Sk., 250. Sk., Gazeteci Hasan Tahsin Cd., İnönü Cd., Polat Cd.), Doğanay (9005. Sk., 9010. Sk., 9012. Sk., 9014. Sk., 9016. Sk., Şükrü Karaduman Cd.), Esenlik (9027. Sk., 9031. Sk., 9056. Sk., 9209. Sk., 9209/1. Sk., Ant Cd., Mızraklı Cd., Polat Cd., Yıldız Cd.), Gülyaka (2969/1. Sk., 2971. Sk., 2973. Sk., 2975. Sk., 2976. Sk., 2977. Sk., 2978. Sk., 2979. Sk., 2980. Sk., 2981. Sk., 2982. Sk., 2987. Sk., 2988. Sk., 2989. Sk., 3005. Sk., 3005/1. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3009. Sk., 3012. Sk., 3022. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., Saim Çıkrıkçı Cd.), Kazım Karabekir (9002. Sk., 9002/1. Sk., 9002/10. Sk., 9002/2. Sk., 9002/4. Sk., 9002/5. Sk., 9002/7. Sk., 9002/8. Sk., 9002/9. Sk., 9009/1. Sk., 9009/2. Sk., 9048. Sk., 9050. Sk., 9052. Sk., 9080. Sk., 9215. Sk., 9216. Sk., Kazım Karabekir Parkı İçi Yolu, Saim Çıkrıkçı Cd., Yıldız Cd.), Refet Bele (Yurtsever Cd.), Reis (9010. Sk., 9016. Sk., 9018. Sk., 9030. Sk., 9034. Sk., 9038. Sk., 9213. Sk., Şükrü Karaduman Cd.), Tahsin Yazıcı (9129. Sk., 9133. Sk., 9168. Sk., 9168/10. Sk., 9168/11. Sk., 9168/2. Sk., 9168/3. Sk., 9168/8. Sk., 9168/9. Sk., 9300. Sk., 9302. Sk., 9304. Sk., 9306/2. Sk., 9307. Sk., 9318. Sk., 9319. Sk., 9325. Sk., Enerji Cd., Fatin Rüştü Zorlu Cd., Kültür Cd., Mevlana Cd., Yiğitler Cd., Yunus Emre Cd., Yurtsever Cd.), Vatan (9055. Sk., 9057. Sk., 9059. Sk., 9061. Sk., 9063. Sk., 9065. Sk., 9067. Sk., 9068. Sk., 9069. Sk., 9071. Sk., 9077. Sk., 9079. Sk., 9081. Sk., 9082/2. Sk., 9083. Sk., 9085. Sk., 9093. Sk., 9100. Sk., 9102. Sk., 9102/1. Sk., 9102/2. Sk., 9102/3. Sk., 9102/4. Sk., 9102/5. Sk., 9102/6. Sk., 9129. Sk., 9168/1. Sk., 9172. Sk., 9173. Sk., 9174. Sk., 9179. Sk., 9195/1. Sk., 9196. Sk., Kadir Aydın Sk., Mızraklı Cd., Polat Cd.)

Planlandı

05.09.2026

03:00 - 03:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3808831

Adnan Süvari (108/10. Sk., 108/11. Sk., 108/12. Sk., 108/13. Sk., 108/17. Sk., 108/18. Sk., 108/2. Sk., 108/20. Sk., 108/27. Sk., 108/29. Sk., 108/31. Sk., 108/32. Sk., 108/34. Sk., 108/4. Sk., 108/46. Sk., 108/53. Sk., 108/59. Sk., 108/8. Sk., 108/9. Sk., 175/3. Sk., Adnan Süvari Parkı İçi Yolu, Polat Cd.), Arap Hasan (177/1. Sk., 228. Sk., 234. Sk., 235. Sk., 235/1. Sk., 236. Sk., 237. Sk., 238. Sk., 239. Sk., 249. Sk., 252. Sk., 259. Sk., 260. Sk., 261. Sk., 262. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 264/1. Sk., 265/2. Sk., 265/3. Sk., Gazeteci Hasan Tahsin Cd., İnönü Cd., Şehit Ceysu Ceylan Sk., Tanju Okan Parkı İçi Yolu), Bahçelievler (370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 372/1. Sk., 375. Sk., 389. Sk., Gazeteci Hasan Tahsin Cd., Ulu Önder Cd.), Basın Sitesi (161. Sk., 162. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 168. Sk., 172. Sk., 172/2. Sk., 173/1. Sk., 173/4. Sk., 173/5. Sk., 175. Sk., 175/3. Sk., 175/4. Sk., 175/5. Sk., 177/3. Sk., 177/4. Sk., 177/5. Sk., 177/7. Sk., 215. Sk., 216. Sk., 250. Sk., Egeli Sabah Parkı İçi Yolu, Gazeteci Hasan Tahsin Cd., İnönü Cd., Polat Cd., Şehit Ceysu Ceylan Sk.), Esenlik (9037. Sk., 9058. Sk., 9060. Sk., 9062. Sk., Gökdere Cd., Ulu Önder Cd.), Esenyalı (108/1. Sk., 108/2. Sk., 108/24. Sk., 108/25. Sk., 108/26. Sk., 108/27. Sk., 119. Sk., 119/1. Sk., 119/2. Sk., 121. Sk.), Kazım Karabekir (9011. Sk., 9015. Sk., 9015/1. Sk., 9028. Sk., 9029. Sk., 9052. Sk., 9111. Sk., 9111/1. Sk., 9113. Sk., 9146. Sk., 9148. Sk., 9184. Sk., 9217. Sk., Türbe Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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