Ankara'da elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde belirli saatlerde enerji kesintisi uygulanacak. Başkentte yaşayan vatandaşlar, 4, 5 ve 6 Eylül 2026 tarihlerinde elektriklerin kesileceği yerleri ve kesintilerin ne kadar süreceğini araştırıyor. Mamak, Keçiören, Akyurt planlı kesinti listesi ise Başkent Elektrik tarafından duyuruldu...

Başkent EDAŞ'ın kesinti duyurusuna göre 4 Eylül Cuma günü başlayan planlı çalışma programı, 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar günü de bazı bölgelerde devam edecek. İşte, Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Eylül programı...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4-5-6 EYLÜL

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.09.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1774/1, ŞEHİT HAMZA ŞİMŞEK, 1768, 1774, 1780/1, 1805, AYAZAĞA, 1786, 1780, 1786/3, ŞEHİT KADİR YALÇIN, 1788/2, 1776/2, ŞEHİT FAHRETTİN POYRAZ, 1779/3, 1779/4, 1778, 1779/6, 1779, 1776, SAĞDUYU



KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.09.2026 13:30 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1071, 1113, 1077, BALDIRAN, ŞEHİT CENGİZ PORSUK, BÖĞÜRTLEN, GÜLBABA, ANAVATAN, ŞEHİT TOLGA AKDAŞ, BEŞİKTAŞ, NURİ PAMİR, KIZLAR PINARI, 1112

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Eylül! Mamak, Keçiören, Akyurt planlı kesinti listesi





AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.09.2026 15:30 - 16:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, DÜZMAMLAY, 1104, 1122, 1116, 1117, 1118/1, 1119, 1099, 1120, 1101, 1100, 1115, 1105, 1118, 1124, 1123



AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

04.09.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BODURLAR, TAVŞANCIK, ÇAYKAYA, AHMETADİL, 1.OYUMİĞDE, KEKLİCEK, GÖKÇEÖREN, MUTLUKÖY, GÖLKÖYÜ, BUĞRA, İBNİ SİNA, YENİÇÖTE, ŞEYHLER, KARGIN, AKKUZULU, YILDIZ, ÇANKIRI, YILDIZ KÜME, ESKİÇÖTE, KÜÇÜKALİ, İMAM HÜSEYİN, KAPAKLI, KARGIN KÜME, ÖMERCİK



AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

06.09.2026 09:15 - 11:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇELİKLİ, 153, 159, AKKENT, 300, MUSTAFA ÖZBEK, ULUPINAR, 156, 150, 154, YILDIRIM BEYAZIT, 152, 157, 158, 155, BÜĞDÜZSILINECEK, BÜĞDÜZ, 151

BAŞKENT EDAŞ ANKARA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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