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Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Eylül! Mamak, Keçiören, Akyurt planlı kesinti listesi

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Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Eylül! Mamak, Keçiören, Akyurt planlı kesinti listesi
Fotoğraf Başlığı Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Eylül

Ankara'da elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde belirli saatlerde enerji kesintisi uygulanacak. Başkentte yaşayan vatandaşlar, 4, 5 ve 6 Eylül 2026 tarihlerinde elektriklerin kesileceği yerleri ve kesintilerin ne kadar süreceğini araştırıyor. Mamak, Keçiören, Akyurt planlı kesinti listesi ise Başkent Elektrik tarafından duyuruldu...

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Başkent EDAŞ'ın kesinti duyurusuna göre 4 Eylül Cuma günü başlayan planlı çalışma programı, 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar günü de bazı bölgelerde devam edecek. İşte, Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Eylül programı...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4-5-6 EYLÜL

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.09.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1774/1, ŞEHİT HAMZA ŞİMŞEK, 1768, 1774, 1780/1, 1805, AYAZAĞA, 1786, 1780, 1786/3, ŞEHİT KADİR YALÇIN, 1788/2, 1776/2, ŞEHİT FAHRETTİN POYRAZ, 1779/3, 1779/4, 1778, 1779/6, 1779, 1776, SAĞDUYU

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.09.2026 13:30 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1071, 1113, 1077, BALDIRAN, ŞEHİT CENGİZ PORSUK, BÖĞÜRTLEN, GÜLBABA, ANAVATAN, ŞEHİT TOLGA AKDAŞ, BEŞİKTAŞ, NURİ PAMİR, KIZLAR PINARI, 1112

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Eylül! Mamak, Keçiören, Akyurt planlı kesinti listesi
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 4-5-6 Eylül! Mamak, Keçiören, Akyurt planlı kesinti listesi


AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.09.2026 15:30 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, DÜZMAMLAY, 1104, 1122, 1116, 1117, 1118/1, 1119, 1099, 1120, 1101, 1100, 1115, 1105, 1118, 1124, 1123

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

04.09.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BODURLAR, TAVŞANCIK, ÇAYKAYA, AHMETADİL, 1.OYUMİĞDE, KEKLİCEK, GÖKÇEÖREN, MUTLUKÖY, GÖLKÖYÜ, BUĞRA, İBNİ SİNA, YENİÇÖTE, ŞEYHLER, KARGIN, AKKUZULU, YILDIZ, ÇANKIRI, YILDIZ KÜME, ESKİÇÖTE, KÜÇÜKALİ, İMAM HÜSEYİN, KAPAKLI, KARGIN KÜME, ÖMERCİK

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

06.09.2026 09:15 - 11:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELİKLİ, 153, 159, AKKENT, 300, MUSTAFA ÖZBEK, ULUPINAR, 156, 150, 154, YILDIRIM BEYAZIT, 152, 157, 158, 155, BÜĞDÜZSILINECEK, BÜĞDÜZ, 151

BAŞKENT EDAŞ ANKARA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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