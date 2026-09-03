Kahramanmaraş’ta 56 yaşındaki Teyfik Bağrıaçık, sokakta tartıştığı 49 yaşındaki eşi Dilek Bağrıaçık’ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Onikişubat İlçesi Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. 56 yaşındaki Teyfik Bağrıaçık, henüz bilinmeyen bir nedenle 49 yaşındaki karısı Dilek Bağrıaçık ile sokakta tartıştı. Öfkeli adam daha sonra pompalı tüfekle karısını vurup öldürdü.

Sokak ortasında kan donduran vahşet! Cesetleri yan yana bulundu

KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Karısını katleden şahıs aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sokak ortasında kan donduran vahşet! Cesetleri yan yana bulundu

Çiftin cansız bedenleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Teyfik Bağrıaçık

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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