İsrail ordusunda büyük kriz! Tanklar devre dışı, silah üretimi durabilir

İsrail ordusunun Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki operasyonların yanı sıra "savunma bütçesindeki gecikmeler ve yedek parça sıkıntısı" nedeniyle ciddi bir mali krizle karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

İsrail ordusunun, uzun süredir devam eden askeri operasyonların oluşturduğu mali yük ve savunma bütçesindeki gecikmeler nedeniyle operasyonel kapasitesini etkileyebilecek bir kriz yaşadığı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki operasyonların yanı sıra İran'a yönelik saldırıların ardından ordunun mali yükü arttı. Savunma bütçesine aktarılması gereken milyarlarca şekelin gecikmesi ve yedek parça tedarikindeki sorunların da krizi derinleştirdiği belirtildi.

Haberde, yedek parça eksikliği nedeniyle bazı tank taburlarının devre dışı bırakıldığı, Lübnan'daki saldırılarda hasar gören yüzlerce Hummer aracının ise henüz yeniden kullanıma alınamadığı aktarıldı.

Araç eksikliğinin, İsrail ordusunun askerleri çatışma bölgelerine sevk etme kapasitesini olumsuz etkilediği ve özellikle Lübnan'daki olası askeri faaliyetler açısından sorun oluşturduğu ifade edildi.

MÜHİMMAT ÜRETİMİNDE DURMA RİSKİ

Krizin İsrail savunma sanayisine de yansıdığı öne sürüldü. Haberde, İsrail'in en büyük askeri teknoloji şirketlerinden Elbit Systems'in, Merkava tanklarında kullanılan mühimmat üretimini birkaç gün içinde durdurabileceği iddia edildi.

Ayrıca topçu mühimmatı üretiminin ekimde, havan topu mühimmatı üretiminin ise kasım ayında durma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Mali sıkıntıların askeri istihbarat birimlerine kadar ulaştığı da öne sürüldü. Bazı birimlerde bulut depolama alanlarının dolduğu, yeni dosyalara yer açmak amacıyla istihbarat materyallerinin silindiği ve bazı personelin yeni verileri kaydetmek konusunda çekimser kaldığı aktarıldı.

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ORDUNUN BORCU 15 MİLYAR ŞEKELİ AŞTI

İsrail ordusunun savunma sanayisine olan borcunun 15 milyar şekeli (yaklaşık 5 milyar dolar) aştığı iddia edildi.

Habere göre İsrail ordusunun 2026 yılı bütçesi yaklaşık 143 milyar şekel (47,3 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor. İran ve Lübnan'a yönelik saldırıların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu rakamın 183 milyar şekele (60,6 milyar dolar) çıkarılması talimatını verdiği belirtildi.

Ağustos ayında aktarılması planlanan 15 milyar şekellik ilk taksidin henüz gönderilmediği, Meclis Maliye Komisyonunun ise yalnızca 11 milyar şekellik aktarımı görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Mali açığın İsrail ordusunun Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki operasyonlarını sınırlamaya başladığı, aynı zamanda İran'la yaşanabilecek yeni bir çatışmaya yönelik hazırlıkları da olumsuz etkilediği öne sürüldü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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