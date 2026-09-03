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Dünya

9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri! Kaptanın ehliyeti Honduras'tan çıktı

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9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri! Kaptanın ehliyeti Honduras'tan çıktı
Fotoğraf Başlığı Girne açıklarındaki faciada kan donduran detaylar ortaya çıktı! Ehliyeti Hondurastan almış, Çıkmayalım uyarısını dinlememiş

Girne açıklarında batan Filo Jet'te can kaybı 9'a yükselirken, kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Facianın soruşturmasında ise ihmaller zinciri ortaya çıktı. Kaptanın ehliyetini Honduras'tan aldığı, mürettebatın ise belgesiz ve eğitimsiz olduğu tespit edildi.

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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet yolcu gemisine ilişkin soruşturma derinleşti. Şirket direktörü, gemi kaptanı, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebatın da aralarında bulunduğu 9 zanlı yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkeme, 9 zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri! Kaptanın ehliyeti Honduras'tan çıktı
Başlık Resmi9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri! Kaptanın ehliyeti Honduras'tan çıktı

KAPTANLIK EHLİYETİNİ HONDURAS'TAN ALMIŞ

Duruşmada kazaya ilişkin en dikkat çekici ayrıntılardan biri kaptanın mesleki geçmişi oldu. Bilirkişi, kaptanın ehliyet süresi dolduktan sonra mesleğe 10 yıl ara verdiğini açıkladı.

Kaptanın daha sonra Türkiye'den ehliyet almanın zor olması nedeniyle Honduras'tan kaptanlık ehliyeti aldığı ifade edildi.

Bilirkişi ayrıca kaptanın manevra yapmak yerine geri dönmesi halinde kazanın önlenebileceğini söyledi.

9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri! Kaptanın ehliyeti Honduras'tan çıktı
Başlık Resmi9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri! Kaptanın ehliyeti Honduras'tan çıktı

İKİNCİ KAPTAN "ÇIKMAYALIM" DEMİŞ

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, geminin sefere çıkış kararını da gündeme taşıdı. İkinci kaptanın birinci kaptana "Çıkmayalım" dediği mahkemeye yansıdı.

Kazanın yaşandığı gün fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'nın kapalı olduğu ifade edilirken buna rağmen sefere çıkma kararını kaptanın aldığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına, mürettebatın geminin su alma ihtimali konusunda daha önce uyarıldığı yönündeki iddialar da girdi.

M.N.S, sefer kararını kaptanın vermesine karşı çıkmasına rağmen yolcu gemisinin limandan çıktığını öne sürdü.
Başlık ResmiM.N.S, sefer kararını kaptanın vermesine karşı çıkmasına rağmen yolcu gemisinin limandan çıktığını öne sürdü.

MÜRETTEBATIN BELGESİ VE EĞİTİMİ YOK

Mahkemede paylaşılan bir diğer dikkat çekici bilgi ise mürettebatla ilgili oldu. Gemideki mürettebatın hiçbir belgesinin ve eğitiminin bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca geminin yaklaşık iki ay önce su aldığını gösterdiği belirtilen sosyal medya görüntülerinin de soruşturma dosyasına girdiği açıklandı.

9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri! Kaptanın ehliyeti Honduras'tan çıktı
Başlık Resmi9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri! Kaptanın ehliyeti Honduras'tan çıktı

Geminin son bakımının ise Filo Denizcilik tarafından nisan ayında yaptırıldığı kaydedildi.

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8 KİŞİNİN ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin otopsi sonuçları da mahkemede açıklandı. Sekiz kişinin de ölüm nedeni boğulma olarak belirlendi.

Arama çalışmalarında bulunan erkek naaşının, kayıp olarak aranan Kurt'a ait olduğu tespit edildi. Yaralılar arasında bulunan 6 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Soruşturma kapsamında 9 zanlıdan alınan kan ve idrar örnekleri alkol ve uyuşturucu yönünden incelemeye gönderildi. Test sonuçları henüz dosyaya giremedi.

NELER OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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