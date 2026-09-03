Amasya'da yürekleri ağza getiren anlar! Seyir halindeki tırın dorsesi böyle koptu

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Amasya merkez Suluova kavşağında kalkış yapmak üzere olan bir tırın dorsesinin aniden koparak büyük bir gürültüyle yola düştüğü korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şans eseri arkadan gelen başka bir aracın olmaması muhtemel bir faciayı önlerken; neye uğradığını şaşıran sürücünün yardımına koşan ekipler, yol ortasında kalan dorseyi vinç yardımıyla kaldırarak trafiği normale döndürdü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Suluova Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISuluova

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