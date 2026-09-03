İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, "Casperlar" suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. 51 çocuk şüpheli hakkında 17 suç yönünden dava açıldı.

İstanbul'da, elebaşılığını İsmail Atız’ın yaptığı Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, "yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "uyuşturucu ticareti", "fuhuş", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlara karıştıkları tespit edilen "Casperlar" suç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

51 ÇOCUK ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Örgütün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin 3 maktul ve 28 mağdura yönelik 22 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 30’u tutuklu toplam 51 çocuk şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

17 SUÇTAN İDDİANAME DÜZENLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şahıslar hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgütün veya amacının propagandasını yapma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" başta olmak üzere toplam 17 suç yönünden şahıslar hakkında iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Casperlar suç örgütünün çocuk yapılanması cezasını çekecek! 51 çocuk hakkında dava açıldı

CASPERLAR SUÇ ÖRGÜTÜ

Türkiye genelinde, özellikle de İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren "Casperlar" adlı organize suç örgütü, son dönemde karıştığı silahlı eylemler, uyuşturucu ticareti ve tehdit olaylarıyla emniyet birimlerinin radarına girdi. Motosikletli tetikçiler kullanarak rakip çetelerle alan hakimiyeti mücadelesine giren yapının, yağma, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve şantaj gibi çok sayıda şiddet eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi. Genç yaştaki bireyleri ağlarına düşürerek mahalle aralarında nüfuz kurmaya çalışan örgütün, sosyal medya hesapları üzerinden de propaganda ve gözdağı yöntemlerine başvurduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen planlı operasyonlarla örgüte ağır bir darbe indirildi. Farklı illerde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda örgüt yöneticilerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri, sokak çetelerine ve kamu düzenini tehdit eden tüm yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

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