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Ekonomi

İhracatta 3 yeni rekor! Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi

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İhracatta 3 yeni rekor! Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi
Fotoğraf Başlığı İhracatta 3 yeni rekor! Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayında ihracatta 3 rekor birden kırıldığını duyurdu. Geçtiğimiz ay 23,5 milyar dolarla en yüksek ağustos ayı ihracatı, 185 milyar dolarla en yüksek ocak-ağustos dönemi ihracatına ulaşılırken, yıllıklandırılmış ihracat ise 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekor kırdı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ağustos ayı için Türkiye'nin en yüksek ihracatına ulaştığını belirten Bolat, Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatı hakkında da önemli detaylar verdi. İşte detaylar...

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Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinden itibaren hızlandığını, bunun, başta ihracat olmak üzere birçok makro ekonomik veride görüldüğünü bildiren Bolat, ülkenin ikinci çeyrekte yüzde 2,3, yılın ilk yarısı itibarıyla da yüzde 2,5 büyümeye ulaştığını hatırlattı.

İhracatta 3 yeni rekor! Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi
Başlık Resmiİhracatta 3 yeni rekor! Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi

Bolat, Türkiye'nin milli gelirinin, yılın ilk yarısında 1 trilyon 706 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını, ikinci çeyrekteki büyümenin 0,6 yüzde puanının net mal ve hizmetler ihracatından geldiğini söyledi.

EKONOMİMİZ YÜZDE BİR BÜYÜDÜ

İhracatta nisan ayından itibaren başlayan yükseliş ivmesinin ekonomik büyümeyi ve istihdamı da desteklediğine işaret eden Bolat, "Ekonomimiz, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla yüzde 1 büyüdü, bunun içinde de yüzde 1,6 puanlık net mal ve hizmetler ihracatının katkısı olmuştur." diye konuştu.

Bolat, güven endekslerinde de kayda değer artışlar yaşandığını, ülkenin CDS priminin 2 Eylül itibarıyla son 5 ayın en düşük rakamı olan 217,5 seviyesine gerilediğini, bu gelişmelerin ekonomi açısından sevindirici olduğunu kaydederek, küresel ekonomideki zorluklar ile jeopolitik risklerin enerji ve ham madde fiyatlarına olumsuz yansımalarına rağmen Türkiye'nin istikrarlı ve güven veren bir ortamda emin adımlarla koşmaya devam ettiğini belirtti.

Ağustos ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ağustosta ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıktı, böylece en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştık. Bu, nisandaki yüzde 21'lik, hazirandaki yüzde 22'lik artışlardan sonraki en yüksek üçüncü artış oranıdır. Batıda ağustos ayı tatil ayı olarak nitelendirilmesine rağmen bu artış gerçekten büyük başarı. Buradaki artış, 1 milyar 766 milyon dolardır. Ocak-ağustos döneminde de ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı, ağustosta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu."

İhracatta 3 yeni rekor! Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi
Başlık Resmiİhracatta 3 yeni rekor! Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi

Bu yıl ihracatta ulaşılması beklenen hedefin 282 milyar dolar olduğunu, bu hedefe ulaşmak için sadece 1,7 milyar dolar kaldığını vurgulayan Bolat, son bir yılda ihracattaki değer artışının 11 milyar 235 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Bolat, hizmetler ihracatının da ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış olarak tahmini 125 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Ocak ayındaki 122,5 milyar dolara kıyasla 2,5 milyar dolarlık artışımız var. Burada da hedefimiz yıl sonunda 128 milyar dolar. Savaşlara ve küresel arenadaki olumsuz gelişmelere rağmen turizm, taşımacılık, eğitim, sağlık, danışmanlık, bilişim, film, fuarcılık gibi bütün hizmet sektörleri başarıyla çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamında 405,3 milyar dolara ulaşıldığına işaret eden Bolat, geçen yıl bu rakamın 396 milyar dolar olduğunu, mal ve hizmet ihracatı hedefinin 410 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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