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Sınıf kura sonuç sorgulama... 1. ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf/şube belirleme kuraları açıklandı

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Sınıf kura sonuç sorgulama... 1. ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf/şube belirleme kuraları açıklandı
Fotoğraf Başlığı Sınıf kura sonuç sorgulama... 1. ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf/şube belirleme kuraları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin şube belirleme süreci tamamlandı. Uyum haftası öncesinde şube ve sınıflar hakkında bilgi edinmek isteyen veliler, sorgulama işlemini nasıl gerçekleştireceklerini merak ediyor. Peki, MEB sınıf kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

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Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı gün kala gündeme gelen konulardan biri de 1. ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf/şube çekilişi sonuçlarıydı. 1. ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf/şube belirleme kuraları açıklandı. Sınıf kura sonuç sorgulama E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Veliler, T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifreleri ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş yaparak çocuklarının öğretmen, sınıf ve şube bilgilerini öğrenebilecek.

SINIF KURA SONUCU SORGULAMA

Sınıf kura sonuç sorgulama... 1. ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf/şube belirleme kuraları açıklandı
Başlık ResmiSınıf kura sonuç sorgulama... 1. ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf/şube belirleme kuraları açıklandı

ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

1) Veli geçerli bir gerekçe ile şube değişikliği için yazılı talepte bulunabilir.

2) Okul müdürlüklerince, öğrenci ve velilerine eğitim ve öğretim yılı içerisinde sadece 1 (bir) defaya mahsus şube değiştirme haklarının bulunduğu, şube değişikliği yapılan öğrencilerin önceki şubelerine tekrar dönemeyeceklerine dair bilgilendirme yapılacaktır.

3) Okul müdürlüklerince, şube değiştirme talebi bulunan velilerin yazılı talepleri rehberlik servislerine yönlendirilecektir. Rehberlik servisince yapılan değerlendirme sonucunda, şube değişikliği talebi uygun görülenler hakkında hazırlanan gerekçeli görüş raporları ve varsa ekleri, dilekçe alındıktan sonraki en geç 5 (beş) iş gününü takip eden ilk perşembe günü mesai bitimine kadar okul müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.

Sınıf kura sonuç sorgulama... 1. ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf/şube belirleme kuraları açıklandı
Başlık ResmiSınıf kura sonuç sorgulama... 1. ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf/şube belirleme kuraları açıklandı

5) Okul müdürlüklerince her hafta cuma günü mesai bitimine kadar “Rehberlik Servisince Onaylanan Öğrenci Şube Değiştirme” ekranı üzerindeki sınıf/şube listesinde işlem yapılacak öğrenci seçilerek “Şube Değişikliği Onaylanan Öğrencinin Yeni Şubesini Belirle” butonu kullanılmak suretiyle e-Okul tarafından otomatik olarak yeni şubeye aktarılacaktır.

6) Okulda rehberlik servisinin bulunmaması durumunda rehberlik servisinin yapması gereken iş ve işlemler rehberlik ve araştırma merkezi müdürlükleri tarafından yürütülecektir.

7) Öğrenci velilerinden yazılı olarak gelen şube değişikliği talep dilekçesi, rehberlik servislerinin gerekçeli görüş raporları ve varsa ekleri ve benzeri tüm evraklar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde gizlilik esaslarına riayet edilerek en az 4 (dört) yıl boyunca okul müdürlüklerince saklı tutulacaktır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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