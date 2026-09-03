KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda. Yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala KYK yurtlarının açılış tarihi gündeme gelmişlti. GSB'den konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, KYK 2026 dönemi yurtları ne zaman açılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), yurtlarda 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için hizmet başlangıç tarihini açıkladı. Buna göre KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Üniversitelerinde dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler ise ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek.

Akademik takvimine göre dersleri 14 Eylül'den sonra başlayacak öğrenciler için de yurda giriş tarihi açıklandı. Bu öğrenciler, üniversitelerinin akademik takviminde belirtilen başlangıç tarihinden 3 gün önce yurtlarına giriş yapabilecek.

KYK yurtları ne zaman açılacak? GSB tarih verdi

YURTTA KALMAK İSTEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.



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