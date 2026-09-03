ABD'nin İran'a karşı başlattığı askeri operasyonların süresi uzuyor. Wall Street Journal'a göre Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'daki bazı Amerikan birliklerinin görev sürelerini 2027'ye kadar uzattı. Bölgede 50 bin asker, 19 savaş gemisi, hava savunma birlikleri ve savaş uçakları hazır tutulurken Başkan Donald Trump'ın danışmanlarına ekonomik baskının sonunda Tahran'ı nükleer programından vazgeçmeye ya da rejimi çöküşe zorlayacağına inandığını söylediği aktarıldı.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar altıncı ayını geride bırakırken Washington, Orta Doğu'daki askeri varlığını gelecek yıla taşıyacak adımlar attı.

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanı Hegseth, savaş gemisi mürettebatı, hava savunma birlikleri ve paraşütçüler dahil bazı kuvvetlerin bölgedeki görev sürelerini sessizce uzattı.

ABD, Başkan Trump'a İran konusunda farklı askeri seçenekler sunabilmek amacıyla Orta Doğu'da yaklaşık 50 bin asker bulunduruyor. Bölgedeki Amerikan gücü 19 savaş gemisinin yanı sıra hava savunma sistemleri, savaş uçağı filoları ve paraşütçü birliklerinden oluşuyor.

ABD'nin İran savaşı 2027'ye kadar uzayabilir! Adalar için masada kara harekatı var

HIZLI SAVAŞ PLANI UZUN SÜRELİ ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

ABD'nin İran'a yönelik askeri harekatı altı ay önce başladığında Hegseth, uzun süreli çatışmayı önleyecek hızlı ve kararlı bir darbe hedeflediklerini açıklamıştı.

Ancak geçen sürede Pentagon birliklerin görev sürelerini uzattı. WSJ'ye konuşan kaynaklar, yeni düzenlemelerin İran ile çatışmanın 2027'ye kadar devam edebileceğine işaret ettiğini söyledi.

ABDnin İran savaşı 2027ye uzanabilir! Adalar için masada kara harekatı var!

TRUMP 50 BİN ASKERİ BÖLGEDE TUTUYOR

Trump yönetimi son haftalarda Tahran'ı müzakere masasına oturtmak amacıyla ekonomik baskıyı artırdı. İran ise geri adım atmadı. İki ülke Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda karşı karşıya gelirken karşılıklı saldırılar devam etti.

Trump, stratejisinin sonucunu beklerken ABD ordusu yaklaşık 50 bin askerini bölgede tuttu.

Amerikan birlikleri İran'ın füzelerini engelledi, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere koruma sağladı ve İran limanları ile kıyı bölgelerine yönelik ablukayı sürdürdü. Kuvvetler aynı zamanda Trump'ın savaşı genişletme kararı vermesi halinde daha kapsamlı saldırılar düzenleyebilecek şekilde hazırlandı.

ABD'nin İran savaşı 2027'ye kadar uzayabilir! Adalar için masada kara harekatı var

TRUMP: "ŞU ANKİ KONUMUMUZU ÇOK DAHA FAZLA BEĞNİYORUM"

ABD'li yetkililere göre Trump, üst düzey danışmanlarıyla İran savaşını sona erdirip erdirmeme konusunda özel görüşmeler yaptı.

Trump, ekonomik baskının devam etmesi halinde İran yönetiminin sonunda nükleer programını sona erdirmek zorunda kalacağına ya da rejimin çökeceğine inandığını danışmanlarına söyledi.

ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'nı neredeyse tamamen kontrol altında tutarken ve onların ekonomisi tamamen çökerken, şu anki konumumuzu çok daha fazla beğeniyorum. Onlar sadece kaçınılmaz sonu yaşıyorlar. İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?"

TRUMP'A "ARA SEÇİM" UYARISI

Trump'ın danışmanları, İran savaşının son dönemdeki karşılıklı saldırıların ötesine geçerek daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesinin kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin şansına zarar verebileceği konusunda ABD Başkanı'nı uyardı.

Trump ise savaşla ilgili kararlarını verirken seçim sonuçlarını hesaba katmadığını söyledi.

İRAN ADALARINA KARA HAREKATI SEÇENEĞİ MASAYA GELDİ

Trump geçen ay üst düzey danışmanlarından İran'a karşı uygulanabilecek yeni askeri seçeneklere ilişkin brifing aldı.

Masaya gelen seçenekler arasında hava saldırılarının yoğunlaştırılması ve Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran adalarının ele geçirilmesi amacıyla kara kuvvetlerinin gönderilmesi yer aldı.

Trump ayrıca gizli nükleer çalışmalar için kullanılabileceği değerlendirilen "Pickaxe Mountain" isimli tahkim edilmiş tesisin bombalanması seçeneğini değerlendirdi.

Söz konusu operasyonların hayata geçirilmesi halinde ABD'nin bölgede önemli miktarda ek askeri kaynak kullanması gerekecek.

HAVA SAVUNMA BİRLİKLERİNİN GÖREV SÜRESİ 12 AYA ÇIKTI

İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı görev yapan ABD Kara Kuvvetleri hava savunma birliklerinin standart konuşlandırma süresi dokuz aydan 12 aya yükseldi.

Avrupa ve Pasifik'teki görevlerinden Orta Doğu'ya kaydırılan bazı birlikler ise bir yıldan uzun süredir bölgede kaldı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Füze Savunma Projesi Direktörü Tom Karako, savaş başlamadan önce dahi hava savunma birliklerinin operasyon temposunun Amerikan müşterek kuvvetleri içindeki en yüksek seviyelerden birinde bulunduğunu söyledi.

Karako, uzayan görevlerin askerlerde yıpranmaya, bakım çalışmalarında gecikmelere ve uzun vadeli modernizasyon programlarında aksamalara yol açabileceğini ifade etti.

ABD'nin İran savaşı 2027'ye kadar uzayabilir! Adalar için masada kara harekatı var

ORTA DOĞU'DA 19 ABD SAVAŞ GEMİSİ

ABD Donanması da İran limanlarına yönelik ablukanın sürdürülmesi nedeniyle yoğun bir operasyon temposuna girdi.

Bir Donanma yetkilisine göre ABD'nin Orta Doğu sularındaki filosunda iki uçak gemisi ve 13 güdümlü füze destroyeri dahil toplam 19 savaş gemisi bulunuyor.

USS Delbert D. Black ve USS Spruance destroyerleri İran savaşının ilk saldırıları sırasında bölgeye gönderildi. Yaklaşık 300 kişilik mürettebat taşıyan bazı destroyerler, daha önce her ay verilen molaların aksine aylar boyunca kesintisiz şekilde denizde kaldı.

SOĞUK SAVAŞ SONRASININ EN UZUN UÇAK GEMİSİ GÖREVİ

İran savaşı ABD Donanması'nın modern tarihindeki en uzun konuşlandırmalardan bazılarına da neden oldu.

USS Gerald R. Ford, mayıs ayında üssüne dönmeden önce 11 ay boyunca denizde kaldı. Gemi böylece Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana en uzun süre görev yapan Amerikan uçak gemisi oldu.

USS Abraham Lincoln ise uzun ve zorlu bir görevin ardından üssüne dönüş yoluna geçti.

USS THEODORE ROOSEVELT İÇİN ORTA DOĞU HAZIRLIĞI

USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin mürettebatı da normalden daha uzun sürebilecek bir görev için hazırlandı.

Donanma yetkilileri, geminin nihai görev bölgesinin henüz açıklanmadığını ancak Orta Doğu'ya gönderilebileceğini söyledi. Theodore Roosevelt eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü için henüz yola çıkmadı.

Gemi İran operasyonlarına destek vermek üzere bölgeye gönderilirse ilkbaharın ilerleyen dönemlerine kadar Orta Doğu'da kalabilecek.

ABD'nin İran savaşı 2027'ye kadar uzayabilir! Adalar için masada kara harekatı var

İKMAL HATTI DIEGO GARCIA'YA KAYDI

Çatışmalar ABD Donanması'nın Orta Doğu'daki lojistik faaliyetlerini de aksattı.

Amerikan güçleri ikmal için Hint Okyanusu'nda ABD ile İngiltere'nin ortak kullandığı Diego Garcia askeri üssüne daha fazla bağımlı hale geldi.

Uzayan mesafeler nedeniyle gemilere ulaştırılan posta ve yardım paketleri azaldı. Mürettebatın gemi dışında dinlenebildiği süreler de önemli ölçüde düştü.

Analistler, uzun mesafeler ve aylarca devam eden konuşlandırmaların gelecekte savaş gemilerinin bakımında ciddi bir yük oluşturabileceğini söyledi.

"GELECEK YILIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNE KADAR SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Eski üst düzey ABD Donanması yetkilisi ve Hudson Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Bryan Clark, uçak gemilerinin bölgede tutulmasının Trump yönetiminin çatışmanın yeniden tırmanması halinde güçlü saldırı kapasitesini hazır tutmak istediğini gösterdiğini söyledi.

Clark şu değerlendirmeyi yaptı:

Bunu uzun vadede, yani gelecek yılın büyük bir kısmına kadar sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyorlar. Ancak bunu bu seviyede sürdürmek, diğer bölgelerdeki varlığınızdan vazgeçtiğiniz anlamına gelir. Yani önümüzdeki yıl boyunca askeri duruşun odak noktasının İran olması için adeta her şeyi ortaya koyuyorsunuz.

82. HAVA İNDİRME TÜMENİ 2027'YE KADAR KALABİLİR

WSJ'nin incelediği ve asker ailelerine gönderilen bir mektupa göre Pentagon, 82. Hava İndirme Tümeni'nin bazı birliklerini de 2027'ye kadar Orta Doğu'da tutabilecek.

Mektupta ailelerin karşı karşıya kaldığı zorluklara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Bunu hafife almıyoruz ve daha uzun süreli görevlerin, kendi ailemiz de dahil olmak üzere her aileye büyük bir yük oluşturduğunu anlıyoruz."

TRUMP: "BİZ GÖRMEDEN TUVALETE BİLE GİDEMEZLER"

İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden mayın döşemeye çalışmasının ardından Trump, ABD ordusunun gerektiğinde yeni saldırılar düzenlemeye hazır olduğuna işaret etmişti.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Amerikan güçlerinin İran'ın faaliyetlerini sürekli izlediğini savunarak şöyle konuştu:

"Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Biz görmeden tuvalete bile gidemezler."

Pentagon ise konuşlandırmaların ayrıntıları hakkında yorum yapmadı. Bir Pentagon yetkilisi Savunma Bakanlığının başkomutana farklı seçenekler sunduğunu söylerken ABD Merkez Komutanlığı operasyonel güvenlik gerekçesiyle ayrıntı paylaşmadı. Beyaz Saray da Trump'ın daha önce yaptığı açıklamalara işaret etti.

PENTAGON'DA "GİZLİ BELGE" KRİZİ

Öte yandan Savunma Bakanı'nın emir defterine ilişkin gizli belgelerin, Pentagon'un kurum içi SIPRNet portalından kaldırıldığı öne sürüldü. Belgelerin ABD güçleri ile silahlarının durumunu takip ettiği ve üst düzey komutanlara verilen emirlerle ilgili resmi itirazlarını bildirme imkanı sağladığı belirtildi.

Bazı üst düzey yetkililerin, İran'da uzayan savaşın ABD güçleri üzerindeki baskıyı artırdığı, kritik mühimmat stoklarını tükettiği ve ordunun dünyanın diğer bölgelerindeki tehditlere müdahale kapasitesini sınırladığı yönünde bildirimde bulunduğu ifade edildi.

Pentagon ise söz konusu iddiaların büyük bölümünün doğru olmadığını savundu ancak hangi bilgilerin hatalı olduğunu açıklamadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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