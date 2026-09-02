KKTC'de dengeler değişiyor! YDP hükümetten çekilme kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi, hükümetten çekilme kararı aldı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kararın yarın Başbakan Ünal Üstel'e yazılı olarak iletileceğini açıkladı.

KKTC'de hükümet ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi'nde (YDP) dikkat çeken bir gelişme yaşandı. YDP Parti Meclisi, hükümetten çekilme kararı aldı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, alınan kararın yarın Başbakan Ünal Üstel'e yazılı olarak bildirileceğini açıkladı.

Karar, Arıklı'nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından geldi.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ AÇISINDAN..."

Arıklı, görevden alınma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na dilekçe vereceğini duyurduğunu hatırlattı.

Bu açıklamasından yaklaşık bir, bir buçuk saat sonra Başbakan Ünal Üstel'in kendisini aradığını belirten Arıklı, Üstel'in kendisine, “Soruşturmanın selameti açısından seni görevden almak zorundayım” dediğini aktardı.

"İKİ YILDIR BEKLEDİĞİM BİR FIRSATTI"

Görevden alınmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Arıklı, “Ben de kendisine teşekkür ettim. Bu benim aslında iki yıldan beridir beklediğim bir fırsattı. Bana bu fırsatı verdiği için Sayın Başbakan'a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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