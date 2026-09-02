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Var Mısın Yok Musun Bilge ne kadar kazandı? Teklifi kabul etti, çıkan sonuç herkesi şaşırttı!

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Var Mısın Yok Musun Bilge ne kadar kazandı? Teklifi kabul etti, çıkan sonuç herkesi şaşırttı!
Fotoğraf Başlığı Var Mısın Yok Musun Bilge ne kadar kazandı?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'un 1 Eylül 2026 tarihli bölümünde yarışan Bilge Balaban, finalde yaptığı seçimle geceye damga vurdu. Yarışmanın son bölümünde para ağacında yüksek miktarlı ödüllerin kalması, heyecanı son ana kadar artırdı. Var Mısın Yok Musun Bilge ne kadar kazandı merak edilirken teklife ''yokum'' deseydi kazanacağı miktar herkesi şok etti.

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Yarışmanın devamında açılan kendi kutusu, Bilge Balaban'ın kararının ardından büyük bir sürprizi ortaya çıkardı. Bilge'nin 22 numaralı kutusundan çıkan rakamla herkes şok olurken yarışmayı kaçıran izleyiciler ''Var Mısın Yok Musun Bilge ne kadar kazandı?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Var Mısın Yok Musun Bilge ne kadar kazandı? Teklifi kabul etti, çıkan sonuç herkesi şaşırttı!
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun Bilge ne kadar kazandı? Teklifi kabul etti, çıkan sonuç herkesi şaşırttı!

VAR MISIN YOK MUSUN BİLGE NE KADAR KAZANDI?

Bilge Balaban, Var Mısın Yok Musun'da 1 milyon 500 bin TL kazandı. Yarışmacı, final aşamasında bankanın verdiği 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul ederek risk almamayı tercih etti.

Yarışmacının bankadan gelen 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etmesinin ardından kutusu açıldı. 22 numaralı kutudan 5 milyon TL çıkması ile tüm seyirciler de şaşkınlık içerisinde kaldı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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