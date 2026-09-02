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Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu avı! Başkan Mesut Özarslan: Testler gönüllülük esasıyla yapıldı

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Keçiören Belediyesi’nde belediye personeline yönelik uyuşturucu taramasında 171 çalışanın testi pozitif çıktı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, TGRT Haber ekranlarında sürecin detaylarını anlattı. Başkan Özarslan, testlerin gönüllülük esasına göre yapıldığını ve kendisinin de ilk test yaptıranlardan biri olduğunu açıkladı.

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Keçiören Belediyesi’nde belediye personeline yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu taramasında 213 personelden 171’inin uyuşturucu madde testi pozitif çıktı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, TGRT Haber ekranlarında belediye personeline yönelik uyuşturucu taramasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

SÜRECİN DETAYLARINI ANLATTI

Özarslan, sürecin belediye bünyesinde görev yapan bir personelde uyuşturucu tespit edilmesinin ardından gündeme geldiğini anlattı.

Özarslan, bunun ardından belediye meclis üyesi ve aynı zamanda çalışmayı yöneten ekipte bulunan bir personelin, "Başkanım, bunlara ilişkin birçok kişide de aynı şey çıkabilir. İsterseniz bir çalışma yapalım" önerisinde bulunduğunu aktardı.

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Keçiören Belediyesi’nde uyuşturucu taraması: 213 personelden 171’inin testi pozitif çıktı
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Keçiören Belediyesi’nde uyuşturucu taraması: 213 personelden 171’inin testi pozitif çıktı

Bunun üzerine konunun hukuki boyutunu araştırdıklarını belirten Özarslan, Adli Tıp Kurumu ile de görüştüklerini ifade etti. Özarslan, Adli Tıp Kurumunun belediyeye doğrudan test yapamayacağını, bunun için Adalet Bakanlığı ile protokol gerektiğinin kendilerine iletildiğini söyledi.

Daha sonra özel firmalar aracılığıyla bu testlerin yapılabileceğinin kendilerine aktarıldığını belirten Özarslan, sürecin gönüllülük esasına göre yürütüldüğünün altını çizdi.

"ÖNCE BEN TEST YAPTIRDIM"

Özarslan, çalışanlara herhangi bir zorlama yapılmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz kimseyi işinden edelim mantığıyla bunları yapmadık. Sadece ‘Uyuşturucu kullanıyorsanız gidin tedavi olun, yine gelin, bizim kapımız sizlere açık’ dedik"

Testlerin gönüllülük esasına göre gerçekleştirildiğini belirten Özarslan, "Ben de test yaptırdım, önce ben verdim. Yöneticilerimiz de verdi" dedi.

Keçiören Belediyesinde uyuşturucu avı! Başkan Mesut Özarslan sürecin detaylarını TGRT Haberde anlattı
Başlık ResmiKeçiören Belediyesinde uyuşturucu avı! Başkan Mesut Özarslan sürecin detaylarını TGRT Haberde anlattı

Toplam 3 bin 481 personelin kendi rızasıyla uyuşturucu testine katıldığını açıklayan Özarslan, bunlardan 171 personelde pozitif bulguya rastlandığını söyledi.

Test sonucuna itiraz eden çalışanların da haklarının korunduğunu belirten Özarslan, bazı personelin kullandıkları ilaçların veya mevcut hastalıklarının test sonucunu etkileyebileceğini bildirdiğini aktardı. Yapılan yeniden değerlendirmelerin ardından 42 personelin test sonucunun negatife döndüğünü ifade etti.

Keçiören Belediyesinde uyuşturucu avı! Başkan Mesut Özarslan sürecin detaylarını TGRT Haberde anlattı
Başlık ResmiKeçiören Belediyesinde uyuşturucu avı! Başkan Mesut Özarslan sürecin detaylarını TGRT Haberde anlattı

195 PERSONEL TESTE GİRMEDİ

Özarslan, tüm personelin teste katılmadığını da açıkladı.

Toplam 195 personelin test yaptırmayı kabul etmediğini belirten Özarslan, bu kişiler arasında kendi isteğiyle istifa edenlerin de bulunduğunu söyledi:

"Çağrıda bulunduk ve personellerimiz geldi. 195 personel test yaptırmak istemedi. Hiçbir zorlama yapmadım, kendileri istifa ettiler"

Bu konuda kimseyi doğrudan suçlamak istemediğini dile getiren Özarslan, ilk test sonucu pozitif çıkan bazı çalışanların da kendi rızalarıyla görevlerinden ayrılarak tedavi sürecine başladığını belirtti.

Keçiören Belediyesinde uyuşturucu avı! Başkan Mesut Özarslan sürecin detaylarını TGRT Haberde anlattı
Başlık ResmiKeçiören Belediyesinde uyuşturucu avı! Başkan Mesut Özarslan sürecin detaylarını TGRT Haberde anlattı

"BU RAKAMI BEKLİYORDUM"

Uyuşturucu testlerinde ortaya çıkan 171 pozitif sonuçla ilgili "Böyle bir sayı bekliyor muydunuz?" sorusuna da cevap veren Özarslan, bu sonucu beklediğini söyledi.

Özarslan, göreve başladıkları dönemde Keçiören’de uyuşturucu kullanımının ciddi bir sorun olduğuna dair çok sayıda ihbar aldıklarını belirterek, ailelerin ve mahalle muhtarlarının kendilerinden bu konuda mücadele etmelerini istediğini anlattı.

Keçiören’deki 51 muhtarın tamamından uyuşturucuyla mücadele konusunda kendilerine talepler geldiğini söyleyen Özarslan, yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

Özarslan ayrıca belediyenin uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 binin üzerinde kamera yerleştirdiğini, bunlardan bir bölümünün emniyetle koordineli şekilde kullanıldığını ve zabıta ekiplerinin de okul çevrelerinde görev yaptığını söyledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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