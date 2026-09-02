İstanbul'da yaz sıcakları Eylül ayının ilk günlerinde etkisini sürdürürken, kentte yağış beklenen gün belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un 2 Eylül 2026 tarihli hava tahmin raporunda, kent genelinde cuma günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimaline dikkat çekildi.

AKOM verilerine göre gün içerisinde sıcaklıkların 31 dereceye kadar yükselmesi, kuzeyli yönlerden esen poyrazın ise zaman zaman kuvvetlenerek 20-50 kilometre/saat hızına ulaşması bekleniyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak, hafta sonu hava nasıl olacak?

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM'un 2 Eylül tarihli haftalık tahminine göre İstanbul'da cuma günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Perşembe günü ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak ve yağış beklenmeyecek. Cuma günkü sağanağın ardından hava yeniden açılacak.

AKOM'dan yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak, hafta sonu hava nasıl olacak?

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

5 Eylül Cumartesi günü İstanbul genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların gece ve sabah saatlerinde 21 dereceye kadar düşmesi, gün içerisinde ise 31 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

6 Eylül Pazar günü ise İstanbul'da havanın açık olması bekleniyor. Pazar günü sıcaklıkların cumartesiye göre bir miktar daha yükselmesi ve en yüksek sıcaklığın 32 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Günün en düşük sıcaklığı ise 22 derece olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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