İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun kontrolündeki bölgeyi ziyaret ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “Bu hatta kalacağız” diyerek Gazze'nin yüzde 60'ının kontrol edildiğini savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde oluşturduğu 'Sarı Hat' yakınındaki askeri mevziyi ziyaret etti. Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer komutanlarla birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Netanyahu, ziyareti sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail ordusunun kontrolündeki bölgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'dan Gazze'de meydan okuma! "Bu hatta kalacağız"

"BU HATTA KALACAĞIZ"

İsrail'in kontrolündeki bölgeden konuşan Netanyahu, “Buradaki bölge kontrolümüz altında. Uzakta Aşkelon kentini ve her yöndeki yerleşkelerimizi görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail ordusunun Sarı Hat'tan çekilmeyeceğini belirterek, “Bu hatta kalacağız. Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını kontrol ediyoruz ve daha yapacak çok şey var” dedi.

Hamas'a yönelik operasyonların devam edeceğini savunan Netanyahu, “Hamas'ın silahsızlandırılması ve lağvedilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gazze, artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacak” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca İsrail istihbarat kurumlarının düzenlediği bir operasyonla Hamas İç Güvenlik Birimi'nden üst düzey bir yetkilinin yakalandığını öne sürdü. Netanyahu, söz konusu kişinin sorgulanmasıyla önemli bilgilere ulaşabileceklerini iddia etti.

GAZZE'DE CAN KAYBI 73 BİN 470'E YÜKSELDİ

İsrail ile Hamas arasında yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde saldırıların sürdüğü bildiriliyor. Tel Aviv yönetiminin, ateşkes kapsamında Gazze'ye ulaştırılması kararlaştırılan insani yardımların girişinde de gecikmelere neden olduğu belirtiliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 1.334 kişi hayatını kaybetti, 4.429 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 73 bin 470'e, yaralananların sayısının 174 bin 540'a yükseldiği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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