Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Buzul çöktü, iki ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1000'i aştı, binlerce kişi kayboldu

Kaydet
Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Buzul çöktü, iki ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1000'i aştı, binlerce kişi kayboldu

Himalayalar'da 26 Ağustos'ta başlayan afet Nepal ve Çin'de büyük yıkıma yol açmıştı. Sel ve heyelanların ardından binlerce kişinin akıbeti henüz bilinmezken, yolların ve köprülerin yıkılması arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

Nepal Afet Ajansı, ülkede 987 kişinin hayatını kaybettiğini, 583'ü yabancı 3 bin 916 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Buzul çöktü, iki ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1000'i aştı, binlerce kişi kayboldu

Çinli yetkililerin son verilerine göre ülkede 16 kişi hayatını kaybetti, 546 kişiden ise haber alınamıyor.

Buzul çöktü, iki ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1000'i aştı, binlerce kişi kayboldu

11 BİNDEN FAZLA KİŞİ KURTARILDI

Nepal'de şimdiye kadar en az 11 bin 814 kişi kurtarıldı. Sel ve heyelanların yolları ve köprüleri kullanılamaz hale getirdiği bölgelere ulaşmak için helikopterler ve diğer hava araçları devreye sokuldu.

Ekipler, dış dünyayla bağlantısı kesilen yerleşimlerde mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Buzul çöktü, iki ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1000'i aştı, binlerce kişi kayboldu

FELAKET BUZULUN ÇÖKMESİYLE BAŞLADI

Felaketin 26 Ağustos'ta Himalayalar'ın yüksek kesimlerinde bir buzulun çökmesiyle başladığı değerlendiriliyor.

Büyük miktarda kaya, buz ve eriyen su vadilere sürüklendi. Ortaya çıkan su ve enkaz dalgası Tibet ve Nepal'deki vadilerden geçen nehirlere ulaşarak su seviyelerinin hızla yükselmesine yol açtı.

Uydu görüntülerini inceleyen bilim insanları, olayın buzulun altındaki ana kayanın çökmesiyle bağlantılı göründüğünü bildirdi. Kaya düşmesinin şiddeti 5,2 büyüklüğünde sismik olay olarak kaydedildi.

Sel suları evleri ve binaları sürüklerken yollar ile köprüleri de yıktı.

Buzul çöktü, iki ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1000'i aştı, binlerce kişi kayboldu

TÜNELLERDE 500 İŞÇİ MAHSUR KALMIŞ OLABİLİR

Arama kurtarma çalışmalarının en kritik noktalarından birini hidroelektrik projeleri oluşturuyor.

Ani sellerden etkilenen 12 hidroelektrik projesinde çalışan en az 900 işçi kayıp. Yaklaşık 500 işçinin tünellerin içinde mahsur kaldığı düşünülüyor.

Nepal ordusunun paylaştığı görüntülerde kurtarma ekiplerinin karanlık ve enkazla dolu tünellere girdiği, çamur ve suyun içinde ilerleyerek hayat belirtisi aradığı görüldü.

Buzul çöktü, iki ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1000'i aştı, binlerce kişi kayboldu

"GÖZLERİNDE ACIYI GÖREBİLİYORUM"

Afetin başladığı günden bu yana kurtarma operasyonlarında görev yapan helikopter pilotu Bimal Sharma, Tibet sınırına yakın Timure'deki yıkım karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Sharma, "Sanki tamamen farklı bir manzara üzerinde uçuyormuşum gibi hissettim" dedi.
 

Buzul çöktü, iki ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1000'i aştı, binlerce kişi kayboldu

Kurtardığı kişilerle uzun süre konuşma fırsatı bulamadığını söyleyen Sharma, yaşananların insanların yüzlerine yansıdığını ifade ederek, "Gözlerinde acıyı görebiliyorum. Bu yürek parçalayıcı" diye konuştu.

Bölgede binlerce kayıp kişiyi bulmak ve ulaşılamayan yerleşimlere yardım götürmek için çalışmalar sürüyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ÜÇ MÜSLÜMAN GÜÇ BİR ARADA"
Kritik anlaşma İsrail ve Yunanistan'ın uykularını kaçırdı
"ANAMUR'A KAÇIYORDUM"
Gazetecilerin sorusuna pişkin cevap
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
YÜREK YAKAN DETAY!
YÜREK YAKAN DETAY!
Kayıp gencin fedakarlığı ortaya çıktı
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
514 metre derine inip, 20 kişiyi arayacak
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu!
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
Suudiler, Galatasaray’ın anlaştığı Yusuf’u anlattı
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
TARLADA 10, MARKETTE 85 LİRA!
TARLADA 10, MARKETTE 85 LİRA!
Aradaki fark kimin cebine gidiyor?
YANLIŞ YAKITA EMSAL KARAR!
YANLIŞ YAKITA EMSAL KARAR!
Yargıtay'dan ana firma da sorumlu kararı
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
Bişkek'te tercümansız Türkçe sohbet kırıp geçirdi!
YUNAN ŞÜPHESİ!
YUNAN ŞÜPHESİ!
Sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov
3 KOVANDAN DEVASA İŞLETMEYE
3 KOVANDAN DEVASA İŞLETMEYE
Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Fiyat gece yarısı değişti
DEPREMZEDEYE İKİNCİ YIKIM!
DEPREMZEDEYE İKİNCİ YIKIM!
Yuva kurmak için aldığı evde dolandırıcılık şoku
KONKORDATO İLAN ETTİ!
KONKORDATO İLAN ETTİ!
36 yıllık ünlü mutfak markası iflasın eşiğinde
'150 BİN TL' DETAYI
'150 BİN TL' DETAYI
Milli antrenör cinayetinde yeni detaylar!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
Tarlada 10, markette 85 lira! Aradaki fark kimin cebine gidiyor?
Tarlada 10, markette 85 lira! Aradaki fark kimin cebine gidiyor?
Kaydet
Rafael Leao kasayı doldurdu: Galatasaray'a imza attı, Sporting yine kazandı
Leao kasayı doldurdu: G.Saray'a gitti, Sporting yine kazandı
Kaydet
Altı Üst İstanbul Naz ölüyor mu, Elçin Zehra İrem diziden ayrılıyor mu?
Altı Üst İstanbul Naz ölüyor mu?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.