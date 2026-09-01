Buzul çöktü, iki ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1000'i aştı, binlerce kişi kayboldu

11 BİNDEN FAZLA KİŞİ KURTARILDI

Nepal'de şimdiye kadar en az 11 bin 814 kişi kurtarıldı. Sel ve heyelanların yolları ve köprüleri kullanılamaz hale getirdiği bölgelere ulaşmak için helikopterler ve diğer hava araçları devreye sokuldu.

Ekipler, dış dünyayla bağlantısı kesilen yerleşimlerde mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor.