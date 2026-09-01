Buzul çöktü, iki ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1000'i aştı, binlerce kişi kayboldu
Himalayalar'da 26 Ağustos'ta başlayan afet Nepal ve Çin'de büyük yıkıma yol açmıştı. Sel ve heyelanların ardından binlerce kişinin akıbeti henüz bilinmezken, yolların ve köprülerin yıkılması arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.
Nepal Afet Ajansı, ülkede 987 kişinin hayatını kaybettiğini, 583'ü yabancı 3 bin 916 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
Çinli yetkililerin son verilerine göre ülkede 16 kişi hayatını kaybetti, 546 kişiden ise haber alınamıyor.
11 BİNDEN FAZLA KİŞİ KURTARILDI
Nepal'de şimdiye kadar en az 11 bin 814 kişi kurtarıldı. Sel ve heyelanların yolları ve köprüleri kullanılamaz hale getirdiği bölgelere ulaşmak için helikopterler ve diğer hava araçları devreye sokuldu.
Ekipler, dış dünyayla bağlantısı kesilen yerleşimlerde mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
FELAKET BUZULUN ÇÖKMESİYLE BAŞLADI
Felaketin 26 Ağustos'ta Himalayalar'ın yüksek kesimlerinde bir buzulun çökmesiyle başladığı değerlendiriliyor.
Büyük miktarda kaya, buz ve eriyen su vadilere sürüklendi. Ortaya çıkan su ve enkaz dalgası Tibet ve Nepal'deki vadilerden geçen nehirlere ulaşarak su seviyelerinin hızla yükselmesine yol açtı.
Uydu görüntülerini inceleyen bilim insanları, olayın buzulun altındaki ana kayanın çökmesiyle bağlantılı göründüğünü bildirdi. Kaya düşmesinin şiddeti 5,2 büyüklüğünde sismik olay olarak kaydedildi.
Sel suları evleri ve binaları sürüklerken yollar ile köprüleri de yıktı.
TÜNELLERDE 500 İŞÇİ MAHSUR KALMIŞ OLABİLİR
Arama kurtarma çalışmalarının en kritik noktalarından birini hidroelektrik projeleri oluşturuyor.
Ani sellerden etkilenen 12 hidroelektrik projesinde çalışan en az 900 işçi kayıp. Yaklaşık 500 işçinin tünellerin içinde mahsur kaldığı düşünülüyor.
Nepal ordusunun paylaştığı görüntülerde kurtarma ekiplerinin karanlık ve enkazla dolu tünellere girdiği, çamur ve suyun içinde ilerleyerek hayat belirtisi aradığı görüldü.
"GÖZLERİNDE ACIYI GÖREBİLİYORUM"
Afetin başladığı günden bu yana kurtarma operasyonlarında görev yapan helikopter pilotu Bimal Sharma, Tibet sınırına yakın Timure'deki yıkım karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlattı.
Sharma, "Sanki tamamen farklı bir manzara üzerinde uçuyormuşum gibi hissettim" dedi.
Kurtardığı kişilerle uzun süre konuşma fırsatı bulamadığını söyleyen Sharma, yaşananların insanların yüzlerine yansıdığını ifade ederek, "Gözlerinde acıyı görebiliyorum. Bu yürek parçalayıcı" diye konuştu.
Bölgede binlerce kayıp kişiyi bulmak ve ulaşılamayan yerleşimlere yardım götürmek için çalışmalar sürüyor.