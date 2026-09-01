Altı Üstü İstanbul'un 12. bölümünde gelişmelerin ardından Naz'ın akıbeti izleyicilerin gündemine geldi. Fenalaşarak yere yığıldığı görülen karakterle ilgili "Naz öldü mü?" ve "Elçin Zehra İrem diziden ayrılıyor mu?" soruları yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı.

ATV'nin NTC Medya imzalı dizisi Altı Üstü İstanbul, 31 Ağustos Pazartesi akşamı 12. bölümüyle ekrana geldi. Silahlı saldırıyla başlayan olaylar Naz ve arkadaşlarını ölüm kalım mücadelesinin içine sürüklerken, fragmanda dikkat çeken sahnenin devamı da yeni bölümde ortaya çıktı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NAZ ÖLÜYOR MU?

Altı Üstü İstanbul'un 12. bölümünde Naz ölmedi. Bölüm öncesinde yayınlanan tanıtımlarda Naz'ın yarası nedeniyle fenalaşması ve yere yığılması, karakterin hikayeye veda edeceği yönünde soru işaretlerine neden olmuştu. Ancak 31 Ağustos'ta yayınlanan bölümle birlikte söz konusu sahnenin hikayedeki gelişmelerin bir parçası olduğu anlaşıldı.

12. bölümde Hasan için düzenlenen gecenin silahlı saldırıya dönüşmesiyle olaylar başladı. Sado'nun vurulmasının ardından Hasan, Naz ve Alina onu hayatta tutmaya çalışırken dört arkadaşın rehin alınması gerilimi daha da artırdı. Emir ise arkadaşlarına ulaşmaya çalıştı. Bölümün diğer tarafında Melek de Uzay'ın yanında yaşanan gelişmeler sonucunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Altı Üst İstanbul Naz ölüyor mu, Elçin Zehra İrem diziden ayrılıyor mu?

ELÇİN ZEHRA İREM DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Elçin Zehra İrem'in Altı Üstü İstanbul'dan ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. ATV'nin güncel oyuncu kadrosunda Elçin Zehra İrem, Naz Başer karakteriyle yer almaya devam ediyor.

ELÇİN ZEHRA İREM KİMDİR?

Elçin Zehra İrem, 2002 yılında doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde kamera önü oyunculuk ve tiyatro alanında aldı. Genç yaşta başladığı kariyerinde çeşitli televizyon projelerinde yer alarak dikkat çekmeyi başardı. Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı Burçin karakteri, oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan rollerden biri oldu. Son olarak Altı Üstü İstanbul dizisinde Naz karakteriyle ekran karşısına çıktı.

Altı Üst İstanbul Naz ölüyor mu, Elçin Zehra İrem diziden ayrılıyor mu?

Oynadığı diziler:

Hicran 2021-2023

Kardeşlerim 2023

Zamanın Kapıları 2024

Hudutsuz Sevda 2024-2025

Sevdiğim Sensin 2026

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