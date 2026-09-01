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Milli antrenör Funda Bakış cinayetinde yeni detaylar! 150 bin için canından olmuş

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Milli antrenör Funda Bakış cinayetinde yeni detaylar! 150 bin için canından olmuş

İstanbul'da bir spor salonunda milli cimnastik antrenörü Funda Bakış, eski çalışanı Zehra G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Tutuklanan Zehra G. 150 bin lira alacağı olduğunu iddia ederek Bakış'ın kendisini oyaladığını öne sürdü.

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Önceki gün İstanbul Sancatepe'deki bir spor salonunda, milli cimnastik antrenörü Funda Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Zehra G. arasında tartışma çıktı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.G., Bakış'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, Z.G. ile olaya karıştığı belirlenen E.Ş. ve A.H.U. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Zehra G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Milli antrenör Funda Bakış cinayetinde yeni detaylar! 150 bin için canından olmuş
Başlık ResmiMilli antrenör Funda Bakış cinayetinde yeni detaylar! 150 bin için canından olmuş

Öte yandan HaberTürk'ün haberine göre cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Zehra G.’nin bir dönem Funda Bakış’ın spor salonunda antrenör olarak çalıştığı öğrenildi.

CİNAYETİN NEDENİ PARA ÇIKTI

Zehra G., ifadesinde Bakış’a 150 bin lira borç verdiğini ancak parasını geri alamadığını iddia etti. Olay günü de tartıştıklarını söyleyen Zehra G., “Bugün yarın diyerek beni oyaladı. Olay günü para meselesini konuşmak için buluştuk. Aramızda tartışma çıktı. Olay gerçekleşti. Korktuğum için olay yerinden kaçtım” dedi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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