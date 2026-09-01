Pakistan'da teknoloji meraklısı bir genç tarafından geliştirilen sürücüsüz otomobil, test sırasında kontrolden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı. O anlar kameraya yansırken, sosyal medyada hızla yayılan görüntüye kullanıcılar esprili yorumlar yağdırdı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ilginç bir sürücüsüz otomobil kazası yaşandı. Teknoloji meraklısı Ehsan Zafar'ın geliştirdiği otomatik sürüş sistemini tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği test sırada araç, yaşanan teknik sorun nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobilin polis minibüsüne çarpması ise saniye saniye kaydedildi.

Pakistanlı gazeteci Muhammed Aalijah, pazar günü sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Zafar'ın aracın ön yolcu koltuğunda oturduğu sırada yaptığı testi görüntüledi. Uzaktan kumandayla kontrol edilen otomobil bir süre sorunsuz şekilde ilerledi.

Sürücüsüz otomobil denemesi kabusla sonlandı: Sosyal medya yıkıldı, yorumlar ise bomba...

İNTERNET KOPUNCA KONTROLDEN ÇIKTI

Ancak test sırasında internet bağlantısının kesilmesiyle araç bir anda kontrolden çıktı. Direksiyonun kontrolünü kaybetmesi üzerine otomobil, yol kenarında park halinde bulunan polis aracına doğru ilerlemeye başladı.

Aalijah'ın çarpışmayı önlemek için el frenini çektiği görülse de araç durmadı ve polis aracına çarptı. Olayın, trafiğin oldukça sakin olduğu D-Chowk bölgesinde meydana gelmesi ise muhtemel bir faciayı önledi.

Aalijah, olayın ardından yaptığı açıklamada aracın internet ve uydu bağlantıları üzerinden uzaktan kontrol edildiğini belirtti. Bağlantının kesilmesiyle sistemin kontrolünü kaybettiğini söyleyen gazeteci, teknolojinin henüz tamamen güvenilir olmadığını vurguladı.

Sürücüsüz otomobil denemesi kabusla sonlandı: Sosyal medya yıkıldı, yorumlar ise bomba...

İŞLEK BİR YOLDA YAŞANSAYDI…

Aalijah ayrıca videoyu paylaşma amacının genç adamı hedef göstermek olmadığını belirterek, yeni teknolojilerin kapsamlı testlerden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Deney yapın ancak önce güvenliğinizi sağlayın" mesajı veren gazeteci, olayın işlek bir yolda yaşanması halinde sonuçların çok daha ağır olabileceğini ifade etti.

KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

Kaza görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcıların yorumları da dikkat çekti. Bazı kullanıcılar Zafar'ın yerli teknoloji üretme çabasını takdir ederken, bazıları yaşanan kazayı mizahi ifadelerle değerlendirdi.

Sürücüsüz otomobil denemesi kabusla sonlandı: Sosyal medya yıkıldı, yorumlar ise bomba...

“YAPAY ZEKA BİLE POLİSİ GÖRÜNCE PANİĞE KAPILIYOR”

Bir kullanıcı, "Elbette, Pakistan'da yetenek kıtlığı yok" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise yapay zekanın bile polisi görünce paniğe kapıldığını söyleyerek kazayla dalga geçti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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