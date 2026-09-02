200 bin euroluk rüşvet iddiası! CHP'li meclis üyesi tutuklandı

Edirne’de ruhsat onayı karşılığında bir müteahhitten 200 bin euro rüşvet istediği iddia edilen CHP’li Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar, soruşturma kapsamında tutuklandı.

Edirne'de müteahhit N.Ö., Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ruhsat onayı karşılığında CHP’li Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar’ın kendisinden 200 bin euro talep ettiğini ileri sürdü. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

BULUŞMA TAKİBE ALINDI

Soruşturma kapsamında Engin Yağcılar hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Ekipler, 1 Eylül’de müşteki N.Ö. ile Yağcılar’ın gerçekleştirdiği buluşmayı ses ve görüntü kayıtlarıyla takip etti.

Görüşmeye ilişkin kayıtların incelenmesinin ardından savcılık talimatıyla Engin Yağcılar gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yağcılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Engin Yağcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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