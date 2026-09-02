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3. Sayfa

Başörtülü kadınları ve bebekleri hedef almıştı: 15 yaşındaki siber zorba evinde yakalandı!

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Başörtülü kadınları ve bebekleri hedef almıştı: 15 yaşındaki siber zorba evinde yakalandı!
Fotoğraf Başlığı Başörtülü kadınları ve bebekleri hedef almıştı: 15 yaşındaki siber zorba evinde yakalandı!

Sosyal medyada korku salıp dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan 15 yaşındaki şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin, "tehdit", "müstehcenlik" ve "dini değerleri aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İstanbul’da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla halk arasında korku ve paniğe neden olabilecek içerikler yaydığı belirlenen 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü çalışmada, bir kullanıcının, daha önceden suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan bir kişiyi destekler nitelikte, halk arasında korku ile paniğe neden olacak içeriklerin paylaşımını yaptığını belirledi.

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Hesap yöneticisinin tespitine yönelik teknik ve açık kaynak araştırması yapan ekipler, 15 yaşındaki Y.A.S'nin hesabı kullandığını tespit etti.

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Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, anne ve babasıyla birlikte ikametlerinde ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin "halk arasında korku ve paniğe neden olmak amacıyla tehdit", "müstehcenlik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edileceği, anne ve babasının ise "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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