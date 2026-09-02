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Bakan Arıklı'dan gemi kazası sonrası dikkat çeken çıkış: "Dokunulmazlığım kaldırılsın"

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Bakan Arıklı'dan gemi kazası sonrası dikkat çeken çıkış:

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir adım atacağını açıkladı. Arıklı, gerekirse ifadesinin alınabilmesi için "dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini" duyurdu.

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KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili soruşturmanın bağımsız şekilde yürütülmesi için önemli kararlar aldığını açıkladı.

Arıklı, yaptığı açıklamada Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görevlendirilen kaza kırım ekibinin inceleme ve soruşturma kapsamında KKTC'ye geldiğini belirtti.

Soruşturmanın sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Limanlar Dairesi konusunda da yeni bir düzenleme yapılacağını aktaran Arıklı, dairenin soruşturma tamamlanana kadar bakanlığından alınarak Başbakanlığa bağlanması için başvuru yapacaklarını açıkladı.

Arıklı, "Soruşturmanın selameti açısından, soruşturma bitinceye kadar Limanlar Dairemizin bakanlığımızdan alınıp Başbakanlığa bağlanması için yarın Başbakanlığa müracaat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİM"

Kazayla ilgili kendisinin hukuki veya adli bir sorumluluğunun bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Arıklı, adli makamların soruşturmayı herhangi bir engelle karşılaşmadan yürütebilmesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda Cumhuriyet Meclisi'ne başvuracağını açıklayan Arıklı, "Gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğumuz varsa, adli makamların bu konuda rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifademin alınıp yargıya taşınabilmesi için, yarın Cumhuriyet Meclisi'ne başvurup dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim" dedi.

Arıklı, dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik talebinin Cumhuriyet Meclisi'nin yapacağı ilk olağanüstü birleşimde ele alınmasını isteyeceğini de duyurdu.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI ERTELENDİ

Öte yandan Arıklı, aldığı kararların ardından 'hükümetten çekilme' gündemiyle yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısının da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturmanın ise Türkiye'den gelen kaza kırım ekibinin çalışmalarıyla birlikte sürdüğü bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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