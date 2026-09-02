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Richarlison Trabzonspor'a gelecek mi? İşte piyasa değeri ve istatistikleri

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Richarlison Trabzonspor'a gelecek mi? İşte piyasa değeri ve istatistikleri
Fotoğraf Başlığı Richarlison Trabzonspora gelecek mi

Bordo-mavililerin, Tottenham forması giyen Brezilyalı santrfor Richarlison için İngiliz kulübünün kapısını çaldığı ve transferi gerçekleştirmek amacıyla iki farklı teklif sunduğu belirtildi. Gözler ise Richarlison Trabzonspor'a gelecek mi sorusunun cevabına çevirilirken Richarlison piyasa değeri ve istatistikleri de gündemde.

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İngiltere'deki transfer döneminin sona ermesinin ardından Tottenham'daki geleceği belirsizliğini koruyan Richarlison için Trabzonspor'un girişimleri dikkat çekti. 29 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Everton'a dönüş ihtimali gerçekleşmezken, Türkiye'de transfer döneminin 4 Eylül'e kadar devam etmesi transfer sürecini fırsata çevirmiş durumda.

RİCHARLİSON TRABZONSPOR'A GELECEK Mİ?

Richarlison'ın Trabzonspor'a transferi şu aşamada kesinleşmezken bordo-mavililerin Tottenham ile görüşmeler gerçekleştirdiği ve Brezilyalı futbolcu için iki teklif sunduğu belirtildi.

Trabzonspor'un Richarlison transferini tamamlayabilmesi için Tottenham'ın talep ettiği seviyeye yaklaşması veya tarafların yeni bir rakam üzerinde anlaşması bekleniyor.

Richarlison Trabzonspor'a gelecek mi? İşte piyasa değeri ve istatistikleri
Başlık ResmiRicharlison Trabzonspor'a gelecek mi? İşte piyasa değeri ve istatistikleri

RİCHARLİSON PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

29 yaşındaki Richarlison'ın güncel piyasa değeri 17 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Richarlison Trabzonspor'a gelecek mi? İşte piyasa değeri ve istatistikleri
Başlık ResmiRicharlison Trabzonspor'a gelecek mi? İşte piyasa değeri ve istatistikleri

RİCHARLİSON İSTATİSTİKLERİ

Richarlison kariyeri boyunca 418 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu karşılaşmalarda 118 gol atarken, 43 asist yaparak toplamda 161 gole katkı sağladı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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