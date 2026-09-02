İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar kapsamında 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde görev değişikliğine gidildi. Atamalar kapsamında dikkat çeken değişikliklerden biri de televizyoncu Müge Anlı'nın eşi Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun görev yerinde yaşandı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Can Coşkun atanırken, Yüzbaşıoğlu'nun yeni görev yeri henüz açıklanmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu. Yapılan yeni görevlendirmeler kapsamında 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde görev değişikliği gerçekleştirildi.

Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun görev yeri değişti! Yeni adresi merak konusu oldu

Atamalar arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri, televizyoncu Müge Anlı'nın eşi olan Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu. Yüzbaşıoğlu'nun görev yaptığı Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun getirildi.

Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun görev yeri değişti! Yeni adresi merak konusu oldu

Yüzbaşıoğlu'nun yeni görev yeriyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun görev yeri değişti! Yeni adresi merak konusu oldu

YAPILAN YENİ ATAMALAR

İlçe emniyet müdürlüklerinde yapılan yeni görevlendirmeler kapsamında;

3. Sınıf Emniyet Müdürü Alpaslan Şahin, Adalar İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

2. Sınıf Emniyet Müdürü Lütfü Doğan, Çatalca İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Öztürk, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

2. Sınıf Emniyet Müdürü Muhammet Ahmet Katipoğlu, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü oldu.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

4. Sınıf Emniyet Müdürü Kürşat Mesut Özmen, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2. Sınıf Emniyet Müdürü Oktay Çelik, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

4. Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü oldu.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

2. Sınıf Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Tilki, Kartal İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2. Sınıf Emniyet Müdürü İlyas Kayış, Pendik İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Yunus Gezer, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Tulum, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü oldu.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Arınç Çevik, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

2. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Abdulkadir Bilen, Tuzla İlçe Emniyet Müdürü oldu.



İstanbul Emniyeti bünyesindeki şube müdürlüklerinde de yeni görev dağılımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan atamalar ise şöyle:

4. Sınıf Emniyet Müdürü Ozan Koç, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

4. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Tanrıkulu, Çocuk Şube Müdürü oldu.

4. Sınıf Emniyet Müdürü Esma Yavaşça, Dış İlişkiler Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Yavaşça ayrıca Interpol-Europol Şube Müdürü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürü görevlerini vekaleten yürütecek.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Başlı, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü oldu.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Azmi İlker Çiftçi, İnşaat Emlak Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Çiftçi aynı zamanda Destek Hizmetleri Şube Müdürü görevini vekaleten yürütecek.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Dumlupınar, Koruma Şube Müdürü oldu.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Emrah Ata, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

3. Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Karagül ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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