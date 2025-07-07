Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Müge Anlı’nın eşi Sarıyer Emniyet Müdürü oldu

Ünlü televizyoncu Müge Anlı’nın eşi olan Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, İstanbul’daki yeni görev yeriyle yeniden gündeme geldi. İstanbul Valiliği tarafından duyurulan 2025 yılı yaz dönemi emniyet atamaları kapsamında önemli isimlerin yer değiştirdiği listede, Yüzbaşıoğlu’nun görev değişikliği dikkat çekti. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında kamuoyunca merak ediliyor.

Daha önce Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu 7 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

10 Nisan 1963 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Şinasi Yüzbaşıoğlu, eğitim hayatına memleketinde başlamış, ardından Polis Akademisi’nden mezun olarak emniyet teşkilatına katılmıştır. Mesleki kariyerine çeşitli illerde devam eden Yüzbaşıoğlu, Erzurum ve Adana Emniyet Müdürlüklerinde görev alarak önemli tecrübeler edinmiştir.

2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü görevine atanarak güvenlik sorumluluğunu üstlenen Yüzbaşıoğlu, disiplini ve tecrübesiyle dikkat çeken isimler arasında yer almıştır. Görev süresince çeşitli başarılarla dikkat çeken Yüzbaşıoğlu, kamuoyu tarafından 25 Haziran 2022 tarihinde ünlü televizyoncu Müge Anlı ile yaptığı evlilikle de tanınmaktadır. Şu anda İstanbul’da 2. sınıf emniyet müdürü unvanıyla görev yapan Yüzbaşıoğlu Sarıyer Emniyet Müdürü oldu.

MÜGE ANLI'NIN EŞİ SARIYER EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan 2025 yılı yaz dönemi emniyet atamaları kapsamında şehir genelinde birçok yönetici pozisyonuna yeni görevlendirmeler yapıldı. Atamalar arasında en dikkat çeken isimlerden biri Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu.

Daha önce Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Yüzbaşıoğlu, 7 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi.