Valilikten dikkat çeken atama! Müge Anlı’nın eşi yeni göreviyle gündemde

İstanbul Valiliği, 9 yeni il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü ve 12 şube müdürünün atamalarını duyurdu. Atanan isimler arasında Müge Anlı'nın eşi de dikkat çekti.

İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi atamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada Valilik makamının onayı ile 9 yeni il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü ve 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görevlerinin belirlendiğine yer verildi.

Atama kararında ünlü sunucu Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da dikkat çekti. Yüzbaşıoğlu, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayin oldu.

İşte atama listesi: