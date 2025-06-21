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Müge Anlı'nın kızı Lidya üniversiteden mezun oldu! Görenler şoke oldu: Son hali annesine benzetildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Müge Anlı&#039;nın kızı Lidya üniversiteden mezun oldu! Görenler şoke oldu: Son hali annesine benzetildi
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Sabah kuşağının sevilen ismi Müge Anlı'nın uzun süredir gözlerden uzak tutulan kızı Lidya, üniversiteden mezun oldu. Anlı'nın kızı son haliyle annesine benzetildi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve yıllardır gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan “Müge Anlı ile Tatlı Sert”in başarılı sunucusu Müge Anlı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Müge Anlı'nın kızı Lidya üniversiteden mezun oldu! Görenler şoke oldu: Son hali annesine benzetildi - 1. Resim

Kameralardan uzak büyüttüğü kızı Lidya Akdağ, üniversite eğitimini tamamlayarak mezun oldu. 2002 doğumlu Lidya’nın mezuniyet kareleri sosyal medyada gündem olurken, son hali görenleri şaşırttı.

Müge Anlı'nın kızı Lidya üniversiteden mezun oldu! Görenler şoke oldu: Son hali annesine benzetildi - 2. Resim

@blogyagmuru3'ün yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkan Lidya annesine benzerliğiyle dikkat çekti. “Anlı’nın kopyası” yorumları yapıldı.

Müge Anlı'nın kızı Lidya üniversiteden mezun oldu! Görenler şoke oldu: Son hali annesine benzetildi - 3. Resim

Lidya, daha önce Asuman Krause’nin sunduğu “Aileler Yarışıyor” programına katılarak ilk kez stüdyoda görünmüştü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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