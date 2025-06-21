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Ünlü oyuncuya araba çarptı! Hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncuya araba çarptı! Hayatını kaybetti
Oyuncu, Trafik Kazası, Ölüm, Netflix, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Sara Burack, Hamptons'da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, Hampton Bays yolunda baygın halde bulundu ve kurtarılamadı. Kazanın ardından polis soruşturma başlattı.

Netflix'te yayınlanan ‘Million Dollar Beach’ House dizisiyle tanınan oyuncu Sara Burack, ABD’nin Hamptons bölgesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncuya araba çarptı! Hayatını kaybetti - 1. Resim

40 yaşındaki Burack, Perşembe günü öğleden sonra Hampton Bays yolunda bilinmeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ünlü oyuncuya araba çarptı! Hayatını kaybetti - 2. Resim

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, kazaya karışan aracın modeline ya da sürücünün kimliğine henüz ulaşamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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