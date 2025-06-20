Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Fenomen isim İstanbul'da estetik ameliyatı sırasında hayatını kaybetti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Fenomen isim İstanbul'da estetik ameliyatı sırasında hayatını kaybetti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fenomen isim İstanbul&#039;da estetik ameliyatı sırasında hayatını kaybetti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye'de geçirdiği estetik ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Mozambikli fenomen için inceleme başlattı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul'da özel bir hastanede estetik operasyonu sonucu hayatını kaybeden Mozambikli sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrin'in ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Mozambikli fenomen ve şarkıcı Ana Brbara Buhr Buldrini, İstanbul'da özel bir hastanede geçirdiği estetik ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Fenomenin ölümünün ardından İl Sağlık Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

Fenomen isim İstanbul'da estetik ameliyatı sırasında hayatını kaybetti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti - 1. Resim

ESTETİK YAPTIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan, sosyal medya fenomeni Ana Brbara Buhr Buldrini'nin estetik operasyon sırasında hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur. Buldrini, 15 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'daki özel bir hastanede geçirdiği estetik operasyonun ardından, uyandırma sürecinde gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacaktır. Bakanlığımızın tıbbi sürece ilişkin incelemesi titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca müdürlüğümüzün re'sen talimatıyla, söz konusu hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım birimleri ile ilgili hekimin muayenehanesinde olağan dışı denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim süreci devam etmekte olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Fenomen isim İstanbul'da estetik ameliyatı sırasında hayatını kaybetti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'un bu ilçelerinde sular kesilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gürkan Hacır'dan, TGRT Haber'i hedef gösteren Özgür Özel'e sert tepki: Artık kabak tadı verdi - Gündem"Boykot çağrıları artık kabak tadı verdi"Akdeniz'de korkutan deprem: Hatay sallandı! İşte ilk veriler - GündemAkdeniz'de korkutan deprem: Hatay sallandı! İşte ilk verilerBarış Yarkadaş'tan TGRT Haber'i hedef alan Özgür Özel'e tepki: Tek sesli bir medya mı istiyor? - Gündem"Özgür Özel tek sesli bir medya mı istiyor?"İzmir'de yine kriz! İşçiler greve gitti, sokaklar çöplüğe döndü - Gündemİşçiler greve gitti, sokaklar çöplüğe döndüTepki çeken karar: İBB, 3 ilçedeki öğrenci yurtlarını geri alacak! - GündemİBB, 3 ilçedeki öğrenci yurtlarını geri alacakBeyaz Saray tarih verdi! Trump, İran'a ilişkin kararını açıklayacak - GündemTrump, İran'a ilişkin kararını açıklayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...