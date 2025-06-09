Estetikleri başına dert açtı! Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında büyük şok: Polisler apar topar...

Modacı Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği estetik operasyonla yeniden gündemde. Ünlü isim, ameliyat sonrası havalimanında pasaport kontrolünden geçerken beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Yüzündeki değişim nedeniyle kimlik doğrulamasında sıkıntı yaşayan Saraçoğlu, yeniden parmak izi vermek zorunda kaldı.

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki gibi birçok ünlü ismin modacılığını yapan Gülşah Saraçoğlu, son dönemde geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi.

9 saat süren operasyonun ardından 13 gün sonra ilk kez sosyal medyada görüntü veren Saraçoğlu, Instagram hesabından “Ameliyattan sonraki ilk makyajım” notuyla yeni halini paylaştı. Estetik sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü modacı, yaptığı paylaşımlarda kendine övgüler yağdırdı.

YURT DIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN SÜRPRİZ BİR ENGELLE KARŞILAŞTI

Ancak Saraçoğlu'nun değişen yüzü, yurt dışına çıkmak isterken sürpriz bir engelle karşılaşmasına neden oldu.

Havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında sistem, pasaportundaki fotoğrafla yüz tanıma eşleştirmesi yapamayınca devreye parmak izi taraması girdi.

Pasaport polisinin yönlendirmesiyle ayrı bir bölmeye alınan Saraçoğlu’nun parmak izi kontrolü gerçekleştirildi. Parmak izi doğrulamasının ardından ünlü modacıya çıkış izni verildi.