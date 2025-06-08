Bülent Ersoy, mal varlığını açıkladı: Ferdi Tayfur’la ortaklığı ortaya çıktı

Türk sanat müziğinin ünlü ismi Bülent Ersoy son dönemlerde açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Ersoy’un mal varlığı sorusuna verdiği cevap çok konuşuldu. Ünlü isim ayrıca, merhum dostu Ferdi Tayfur ile birlikte bir benzinlikte ortak olduklarını belirtti.

Türk sanat müziğinin ünlü ismi Bülent Ersoy, seslendirdiği şarkıların yanı sıra son dönemde yer aldığı televizyon projeleriyle de adından söz ettiriyor.

Son olarak Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever’le birlikte rol aldığı ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ programıyla ekranlara gelen Ersoy, bu kez yaptığı mal varlığı açıklamasıyla gündemde.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı Bodrum'da sahne alan ünlü isim, konser öncesi muhabirlerle sohbet etti. Lüks tarzı ve yüksek harcamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen 72 yaşındaki şarkıcı, mal varlığına dair sorulara samimi cevaplar verdi.

FERDİ TAYFUR'LA MARMARİS'TE BİR BENZİNLİĞE ORTAK OLDUKLARINI AÇIKLADI

2.sayfa’nın haberine göre Bülent Ersoy, merhum sanatçı dostu Ferdi Tayfur ile Marmaris’te bir benzinliğe ortak olduklarını açıkladı.

Mal varlığıyla ilgili sorulara ise Ersoy, "Marmaris’te adam var. Apartmanlar bir şeyler..." cevabını verdi. Ünlü isim ayrıca sözlerine şunları ekledi: "Artık nelerim var, onları da unuttum zaten…”