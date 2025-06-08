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Bülent Ersoy, mal varlığını açıkladı: Ferdi Tayfur’la ortaklığı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bülent Ersoy, mal varlığını açıkladı: Ferdi Tayfur’la ortaklığı ortaya çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sanat müziğinin ünlü ismi Bülent Ersoy son dönemlerde açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Ersoy’un mal varlığı sorusuna verdiği cevap çok konuşuldu. Ünlü isim ayrıca, merhum dostu Ferdi Tayfur ile birlikte bir benzinlikte ortak olduklarını belirtti.

Türk sanat müziğinin ünlü ismi Bülent Ersoy, seslendirdiği şarkıların yanı sıra son dönemde yer aldığı televizyon projeleriyle de adından söz ettiriyor.

Bülent Ersoy, mal varlığını açıkladı: Ferdi Tayfur’la ortaklığı ortaya çıktı - 1. Resim

Son olarak Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever’le birlikte rol aldığı ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ programıyla ekranlara gelen Ersoy, bu kez yaptığı mal varlığı açıklamasıyla gündemde.

Bülent Ersoy, mal varlığını açıkladı: Ferdi Tayfur’la ortaklığı ortaya çıktı - 2. Resim

Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı Bodrum'da sahne alan ünlü isim, konser öncesi muhabirlerle sohbet etti. Lüks tarzı ve yüksek harcamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen 72 yaşındaki şarkıcı, mal varlığına dair sorulara samimi cevaplar verdi.

Bülent Ersoy, mal varlığını açıkladı: Ferdi Tayfur’la ortaklığı ortaya çıktı - 3. Resim

FERDİ TAYFUR'LA MARMARİS'TE BİR BENZİNLİĞE ORTAK OLDUKLARINI AÇIKLADI

2.sayfa’nın haberine göre Bülent Ersoy, merhum sanatçı dostu Ferdi Tayfur ile Marmaris’te bir benzinliğe ortak olduklarını açıkladı.

Bülent Ersoy, mal varlığını açıkladı: Ferdi Tayfur’la ortaklığı ortaya çıktı - 4. Resim

Mal varlığıyla ilgili sorulara ise Ersoy, "Marmaris’te adam var. Apartmanlar bir şeyler..." cevabını verdi. Ünlü isim ayrıca sözlerine şunları ekledi: "Artık nelerim var, onları da unuttum zaten…”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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