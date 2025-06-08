Yatırımlarıyla dikkat çekiyor: Burak Özçivit’in serveti ağızları açık bıraktı! Yok yok...

Oyunculuk kariyeri kadar yatırımlarıyla da dikkat çeken Burak Özçivit, gayrimenkul zenginliğini artırmaya devam ediyor. Son olarak Bodrum Gümüşlük’teki arazisine yaptığı projeyle 3 villa daha sahibi olan ünlü oyuncunun serveti dudak uçuklattı.

2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ dizisinde "Osman Bey" karakterini canlandıran Burak Özçivit, hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Özellikle Arap coğrafyasında ciddi bir takipçi sayısına ulaşan ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor.

ÜNLÜ OYUNCUNUN SERVETİ 1 MİLYAR TL'Yİ AŞMIŞ DURUMDA...

Eşi Fahriye Evcen ile birlikte oyunculuk serüvenine başarıyla devam eden Özçivit, son yıllarda yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Gazete Magazin’den Umut Ünver’in haberine göre, Özçivit’in serveti 1 milyar TL’yi aşmış durumda.

Son olarak Bodrum Gümüşlük'teki arazisinde yürüttüğü projeyle 3 villayı daha portföyüne ekleyen oyuncunun, Gündoğan’da bir villası, İstanbul’da ise 2 lüks villası daha bulunuyor.