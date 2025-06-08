Alişan'dan dikkat çeken açıklama: "Eşim, beni Cumhurbaşkanı'na şikâyet etti"

Son dönemde sunduğu ‘Alişan ile Hayata Gülümse’ programıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol, verdikleri röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evliliklerinde yedinci yılı geride bırakan çift, 'Cumhurbaşkanımız nikâh şahidinizdi ve size dört çocuk tavsiyesinde bulunmuştu. Çocukları çok seven bir aile olarak üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında evlendiği Buse Varol ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programını sunan sanatçı, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

'ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Çift, son olarak verdikleri röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Alişan, “Cumhurbaşkanımız nikâh şahidinizdi ve size dört çocuk tavsiyesinde bulunmuştu. Çocukları çok seven bir aile olarak üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.