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Haberler > Magazin > 'Alparslan Büyük Selçuklu'yla yollarını ayıran Fahriye Evcen'in yeni adresi şaşırttı!

'Alparslan Büyük Selçuklu'yla yollarını ayıran Fahriye Evcen'in yeni adresi şaşırttı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süredir dizi projelerine ara veren ve yalnızca reklam kampanyalarında yer alan ünlü oyuncu Fahriye Evcen’in ekranlara geri dönebileceği iddia edildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Evcen, Kore yapımı Birth of a Beauty dizisinden uyarlanacak olan "Afet Bambaşka Bir" adlı projeyle setlere dönebilir.

'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisiyle yollarını ayıran ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in televizyon ekranlarına geri döneceği iddia edildi.

Alparslan Büyük Selçuklu'yla yollarını ayıran Fahriye Evcen'in yeni adresi şaşırttı! - 1. Resim

Uzun süredir dizi projelerine ara veren ve yalnızca reklam kampanyalarında yer alan Evcen’in, Kore yapımı Birth of a Beauty dizisinden uyarlanacak olan “Afet Bambaşka Biri” adlı projeyle ekranlara döneceği belirtildi. 

Alparslan Büyük Selçuklu'yla yollarını ayıran Fahriye Evcen'in yeni adresi şaşırttı! - 2. Resim

Yapım süreci ve proje şartlarının beklentilerine uyması hâlinde Evcen’in teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor. Ünlü oyuncunun son kararını ise Kurban Bayramı’ndan sonra vereceği ifade ediliyor.

Alparslan Büyük Selçuklu'yla yollarını ayıran Fahriye Evcen'in yeni adresi şaşırttı! - 3. Resim

"AFET BAMBAŞKA BİRİ" DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

“Afet Bambaşka Biri”, dış görünüşünde köklü bir değişim yaşayan genç bir kadının dönüşüm sürecini ve bu süreçte karşılaştığı sıra dışı olayları konu alacak.

Alparslan Büyük Selçuklu'yla yollarını ayıran Fahriye Evcen'in yeni adresi şaşırttı! - 4. Resim

Son olarak 2021 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde izleyici karşısına çıkan Evcen, projeden ayrıldıktan sonra herhangi bir televizyon yapımında yer almamıştı. Anne olduktan sonra ekranlara bir süre ara veren oyuncu, bu süreçte yalnızca reklam kampanyalarında boy gösterdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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