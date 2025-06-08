Şarkıcı Serkan Kaya doğayla iç içe bir hayat seçti! O şehre çiftlik kurdu, içinde yok yok...

Serkan Kaya, İzmir konseri öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antalya’da bir çiftlik kurduğunu ilk kez açıkladı. Kaya, “Pandemiden önce çiftliği kurduk, koyun ve kuzu yetiştirdik. Şimdi ise binmek için yurt dışından at getiriyoruz. Toprakla uğraşmayı seviyorum” dedi.

Arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldı.

Kıbrıs’ta gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren ünlü sanatçı, “Biz de Kıbrıs’ı seviyoruz. Burası bizim yavru vatanımız. Türkiye’den ve farklı ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Bayramı hep birlikte sahnede kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre, Antalya’ya yerleştiği yönündeki haberlere de açıklık getiren Kaya, doğayla iç içe bir hayat sürdüğünü belirtti: