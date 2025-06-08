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Şarkıcı Serkan Kaya doğayla iç içe bir hayat seçti! O şehre çiftlik kurdu, içinde yok yok...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şarkıcı Serkan Kaya doğayla iç içe bir hayat seçti! O şehre çiftlik kurdu, içinde yok yok...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serkan Kaya, İzmir konseri öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antalya’da bir çiftlik kurduğunu ilk kez açıkladı. Kaya, “Pandemiden önce çiftliği kurduk, koyun ve kuzu yetiştirdik. Şimdi ise binmek için yurt dışından at getiriyoruz. Toprakla uğraşmayı seviyorum” dedi.

Arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldı.

Şarkıcı Serkan Kaya doğayla iç içe bir hayat seçti! O şehre çiftlik kurdu, içinde yok yok... - 1. Resim

Kıbrıs’ta gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren ünlü sanatçı, “Biz de Kıbrıs’ı seviyoruz. Burası bizim yavru vatanımız. Türkiye’den ve farklı ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Bayramı hep birlikte sahnede kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Serkan Kaya doğayla iç içe bir hayat seçti! O şehre çiftlik kurdu, içinde yok yok... - 2. Resim

Sabah'ın haberine göre, Antalya’ya yerleştiği yönündeki haberlere de açıklık getiren Kaya, doğayla iç içe bir hayat sürdüğünü belirtti:

Şarkıcı Serkan Kaya doğayla iç içe bir hayat seçti! O şehre çiftlik kurdu, içinde yok yok... - 3. Resim

“Çiftlik kurmak çocukluk hayalimdi. Pandemiden önce hayata geçirdik. Önce koyun ve kuzu yetiştirdik, sonra ata yöneldik. Yurt dışından at getiriyoruz ama sadece binmek için; yarışla ilgimiz yok. Tam anlamıyla yerleşmedim ama bir ayağım orada. Toprakla uğraşmayı seviyorum. Tavuklarımız ve tavus kuşlarımız var. Ekip biçiyoruz. Şu an annem ve yeğenlerim çiftlikte, ben de fırsat buldukça gidiyorum.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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