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Şarkıcı Serkan Kaya attan düştü! ‘Izdıraplar içindeyim’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şarkıcı Serkan Kaya attan düştü! ‘Izdıraplar içindeyim’

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Besteci, söz yazarı ve şarkıcı Serkan Kaya, attan düştü. Yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Kaya, sağlık durumuyla ilgili “Şu an sol omuz infilak etmiş durumda kolda bir şey yok elde yok ama omuz gidik” dedi.

‘Hatıran Yeter’ , ‘Mesele’ , ‘Zor Bela’ gibi şarkılarıyla bilinen Serkan Kaya, attan düştüğünü açıkladı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda evliliğinde yaşadığı krizle adından söz ettiren Serkan Kaya, “Bizde bir laf vardır; ‘Gelinliği ile giren kefeni ile çıkar’ diye. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar… Ölüm yoksa ayrılık da yok” sözleriyle tepki çekmişti. Kaya’nın sözlerinin eşine açık tehdit olduğunu belirten bazı takipçileri acilen ifadesinin alınması gerektiğini bildirmişti.

Şarkıcı Serkan Kaya attan düştü! ‘Izdıraplar içindeyim’ - 1. Resim

“ATA SPORUMUZU YAPARKEN ATTAN DÜŞTÜM”

Ünlü şarkıcı, son olarak yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Milliyet’te yer alan haberde Girne’de sahneye çıkan Kaya, muhabirlerin sorularını cevapladı. Attan düştüğünü belirten isim şöyle konuştu:

“Baştan söyleyeyim de ata sporumuzu yaparken attan düştüm. Şu an sol omuz infilak etmiş durumda kolda bir şey yok elde yok ama omuz gidik. Atı sever misiniz? Biner misiniz? Seveniniz var mı içimizde?”

“BU ACIYA DEĞER…”

İzleyicilerine de konuyla ilgili bilgi veren Kaya, "Bir at için bu acıya değer şu an ızdıraplar içindeyim” dedi ama şarkılarını söylemeyi ihmal etmedi. İki saat sahnede kalarak eski ve yeni şarkıları ile hayranlarının kulaklarının pasını sildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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