Tahliye edilen Nihal Candan ilk kez konuştu, cezaevi günlerini anlattı! Dikkat çeken 'Seçil Erzan' detayı

5 buçuk ay kaldığı cezaevinden anoreksiya nevroza olduğu için tahliye edilen fenomen Nihal Candan ilk röportajını verdi. 37 kiloya kadar düşen Candan ilk gününü ailesiyle geçirdi. İkinci gününde ise sokağa çıkarak soluğu kuaförde aldı. Futbol dünyasından birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan Candan, “Herhangi bir sorun yaşamadık kendisiyle. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk” dedi.

Candan kardeşler olarak bilinen ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Nihal ve Bahar Candan suç örgütü üyeliği ve kara para aklama iddialarıyla 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. Hapishanede bankacı Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan Candan, cezaevi günlerini anlattı.

HASTALIĞI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

5 buçuk ayı cezaevinde geçiren ve mahkeme süreci devam eden Nihal Candan günden güne eridi, tam 37 kiloya düştü. Yakalandığı anoreksiya nevroza hastalığı nedeniyle mahkeme tahliye kararı verdi. İlk günü ailesiyle geçiren Candan ikinci gün soluğu kuaförde aldı.

Bahar Candan - Nihal Candan

“KARDEŞİMLE BİRBİRİMİZE HEP DESTEKTİK”

Tahliye edilmesinin ardından ilk kez dışarı çıkan Candan yaşadıklarını Kanal D habere aktardı. Zor günler geçirdiğini belirten isim, şöyle konuştu:

“Başlarda daha zordu tabii ama hep kardeşimle birbirimize destektik. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana. Hatalarımız vardır, doğrudur. Bir iki küçük çocuğa da kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmadı. Kitaplarımız vardı, yeri geldi televizyon dizileri izledik. Haftanın bir günü kantin var, alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık. Zaman geçiyor… ‘Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz’ diye hep şakalaştık Bahar ile.”

“POLİSTEN ÇOK DOKTOR GÖRDÜM”

Rahatsızlığından da söz eden Candan “Hep doktorlarlaydım bu süreçte, o yüzden polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti diyebilirim. Biraz rahatsızım şimdi de. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum” dedi.

“KARDEŞİM ÇIKSIN, PEK DERDİMİZ KALMAYACAK”

Nihal Candan, “En çok neyi özlediniz?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Aile… İnsan tabii ki en çok ailesini özlüyor. Benim ailemden bir parça yanımdaydı, o benim şansımdı. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra bizim ailece pek bir derdimiz kalmayacak.”

“SEÇİL ERZAN HABER İZLEMİYOR DİYE BİZ DE İZLEMİYORDUK”

Candan, ünlü futbolcuların fon vurgunuyla para kaptırdığı bankacı Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Aynı koğuştaydık kendisiyle. Herhangi bir sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk.”