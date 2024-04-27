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Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edildi! Görüntülenmek istemedi, sinir krizi geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Show Haber
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Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edildi! Görüntülenmek istemedi, sinir krizi geçirdi

Magazin Haberleri  / Show Haber

‘Suç örgütüne üye olma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ gibi nedenlerle haklarından soruşturma açılan ve cezaevine gönderilen Candan kardeşlerden Nihal Candan ile ilgili sağlık sorunları sebebiyle tahliye kararı verildi. Yakalandığı anoreksiya nevroza yüzünden 37 kiloya düşen fenomen ismi karşılamak için annesi cezaevinin yolunu tutarken, basın mensuplarının kendisini görüntülemesine izin vermeyen Candan’ın sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Nihal ve Bahar Candan kardeşler düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023'te ise sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı. 

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan için dün tahliye kararı verildi. Hapishaneden çıkan Candan, basın mensuplarının kendisini görüntülemek için beklediğini görünce sinir krizi geçirdi. 

Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edildi! Görüntülenmek istemedi, sinir krizi geçirdi - 1. Resim

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, ÇEKİME İZİN VERMEDİ

Anoreksiya nevroza hastalığı nedeniyle kilo kaybeden ve bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğu öğrenilen Nihal Candan tahliye edildi. 
Show Haber’in haberine göre, anne Umut Candan, kızına kavuşmak için cezaevinin yolunu tuttu. Ancak Nihal’in kendi imkanlarıyla evine gittiğini öğrenince o da geri döndü. 

Öte yandan basın mensupları o anları görüntülemek istedi. Candan bunu öğrenince sinir krizi geçirdi ve çekime izin vermedi. 

Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edildi! Görüntülenmek istemedi, sinir krizi geçirdi - 2. Resim

ANNE UMUT CANDAN: ÇOK HEYECANLIYIM

Annesi evine dönerken verdiği röportajda ise “Çok heyecanlıyım, kızımı o kadar özledim ki… Artık onunla yatacağım. Allah’ın izniyle Bahar’ımla da kavuşmayı nasip etsin” dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Show Haber
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