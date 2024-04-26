Cezaevinde 37 kiloya kadar düşmüştü: Nihal Candan için tahliye kararı

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Sosyal medya fenomeni Nihal ve Bahar Candan kardeşler ‘Suç örgütüne üye olma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan ve 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan için tahliye kararı çıktı.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Nihal Candan'ın sağlık sorunları yaşadığı ve 'anoreksiya nervoza' isimli hastalığa yakalandığı öğrenildi. 37 kiloya kadar düşen isim için sürpriz bir karar çıktı.

TAHLİYE EDİLDİ

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Nihal Candan'ın avukatı harekete geçti ve doktor raporu alındı. Odatv'nin edindiği bilgilere göre; Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

AVUKATI KONUŞTU: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKMEK ÜZERE

Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, yaptığı açıklamada Candan'ın geçen hafta her gün hastaneye götürüldüğünü ifade ederken hastaneye yatışının yapılmasına izin vermediğini söyledi.

Avukat Ergün, dün akşam saatlerinde Nihal Candan'ın yeniden hastaneye kaldırıldığını ancak cezaevine dönmediğini aktardı. Ergün, doktorların "Bağışıklık sistemi çökmek üzere" dediği Candan'a yatış verdiğini ifade etti.

Bahar Candan - Nihal Candan

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyon kapsamında "suç gelirlerini aklama" suçundan gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023'te ise sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, çıktıkları mahkemede dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmedi. Polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirtti.

Bahar Candan’ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan, "O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi" demişti.