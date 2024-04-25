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Karaman'daki bir okulda “Dilan Polat”lı 23 Nisan etkinliği! MEB tarafından soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karaman'daki bir okulda düzenlenen 23 Nisan kutlamaları skandal görüntülere sahne oldu. Görüntülerde, bazı öğrencilerin kara para davasıyla yargılanan Dilan Polat'ı canlandırdığı dikkat çekti. Gösteride Polat'ın "Enerci" şarkısıyla dans eden kız öğrenci, polis kıyafetli iki öğrenci tarafından alıkonuldu. Millî Eğitim Bakanlığı, yaşananlar sonrası derhal harekete geçerek olaya ilişkin soruşturma başlattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Karaman’daki bir okulda Dilan Polat’ı canlandıran çocukların yer aldığı etkinlik, skandal görüntülere sahne oldu. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), tepki çeken olay sonrası derhal harekete geçti.

DİLAN POLAT CANLANDIRILDI

Kutlama sırasında öğrenciler, kara para aklama davasıyla yargılanan Dilan Polat'ı canlandırdı. Gösteride Polat'ın 'Enerci' şarkısıyla dans eden kız öğrenciyi polis kıyafeti giyen iki erkek öğrenci tutuklar gibi götürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık, tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçti. Sosyal medyada viral olan görüntüler sonrası MEB, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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