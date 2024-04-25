Karaman'daki bir okulda “Dilan Polat”lı 23 Nisan etkinliği! MEB tarafından soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Nisan 2024 23:02 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 23:27 - Güncelleme:

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Karaman'daki bir okulda düzenlenen 23 Nisan kutlamaları skandal görüntülere sahne oldu. Görüntülerde, bazı öğrencilerin kara para davasıyla yargılanan Dilan Polat'ı canlandırdığı dikkat çekti. Gösteride Polat'ın "Enerci" şarkısıyla dans eden kız öğrenci, polis kıyafetli iki öğrenci tarafından alıkonuldu. Millî Eğitim Bakanlığı, yaşananlar sonrası derhal harekete geçerek olaya ilişkin soruşturma başlattı.