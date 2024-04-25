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İran'dan İsrail ve Batı ülkelerine nükleer tehdidi: İlk denememizi yapmaya hazırız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran&#039;dan İsrail ve Batı ülkelerine nükleer tehdidi: İlk denememizi yapmaya hazırız

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İranlı üst düzey yetkililer, nükleer silahların ilk denemelerini gerçekleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

İranlı askeri komutanlar ve üst düzey yetkililer, İsrail ile artan gerilimin ardından ülkenin nükleer programını geliştirme konusundaki yaklaşımlarını değiştirebilecekleri uyarısında bulundu. Yetkililer, sadece barışçıl amaçlarla kullanılacağı temin edilen nükleer silahların ilk denemelerini gerçekleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

İsrail'le yakın zamanda yaşanan doğrudan askeri çatışmadan önce İran her zaman nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlar taşıdığı konusunda ısrar etmişti.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Cevad Kerimi Kudusi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üstü kapalı olarak İran'ın ilk nükleer silah denemesine hazır olduğunu açıkladı. Eğer onay verilirse bir hafta içinde ilk nükleer denemesinin gerçekleştirilebileceğini yazdı.

TEK HEDEF İSRAİL DEĞİL

Komisyon üyesi daha önce yaptığı açıklamalarda İran'ın olası askeri nükleer programının hedefinin sadece İsrail'i değil, onu destekleyen Avrupa ülkelerini de içereceğini ifade etmişti. Kudusi "İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer doktrinini ve politikalarını gözden geçirmek ve önceki değerlendirmelerden sapmak mümkün ve düşünülebilir." dedi.

Pazartesi günü Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Javan gazetesi, "İsrail bu tehdidi ciddiye aldı ve saldırgan tutumundan geri adım attı." konulu bir haber kaleme almıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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