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Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten Hollanda'da kararlılık mesajı: Türkiye sahalara döndü, sıkıntılar geride kaldı

Bakan Şimşek'ten Hollanda'da kararlılık mesajı: Türkiye sahalara döndü, sıkıntılar geride kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;ten Hollanda&#039;da kararlılık mesajı: Türkiye sahalara döndü, sıkıntılar geride kaldı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası'nın faiz kararından saatler sonra kritik açıklamalar geldi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kral Günü Resepsiyonu'nda konuşan Şimşek, "Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz" sözlerini sarf etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kral Günü Resepsiyonu'na katılarak Türkiye'nin ekonomik duruma yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE SAHALARA DÖNDÜ"

Bakan Şimşek konuşmasında, "Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

AVRUPA'YA MESAJ: GÜMRÜK BİRLİĞİ MODERNİZE EDİLMELİ

Şimşek, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi sürecine ilişkin, "Gümrük Birliğinin güncellenmesi gerektiği açık, çünkü karşılıklı olarak faydalı. Gümrük Birliğini modernize etmek ve geliştirmek Türkiye ve Avrupa Birliği'nin çıkarınadır, bu yüzden ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakırken, TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını da yükseltti. Piyasa beklentisi doğrultusunda adım atan Merkez, politika faizini sabit bıraktı.

Resepsiyonda konuşan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise, ülkesinin Türkiye’deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olduğunu dile getirdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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