Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geri mi dönüyor? İddialara cevap verdi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geri mi dönüyor? İddialara cevap verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geri mi dönüyor? İddialara cevap verdi

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeniden kabinede ya da üst düzey bir göreve getirilip getirilmeyeceğine yönelik iddialara cevap verdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında seçimin ardından kamuoyunda kabinede yeniden bakan olacağı ya da üst düzey bir görevlendirilme yapılacağı iddiası vardı. Soylu o iddialara cevap verdi.

'PARTİMİZ DEĞERLENDİRMELERİNİ YAPIYOR'

Sözcü'ye konuşan Süleyman Soylu, yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

Soru: Yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanı'yla görüşüp sunum yaptığınız, yakın gelecekte kabinede olmasa bile önemli bir pozisyonda göreve başlayacağınız iddia ediliyor...

Süleyman Soylu: Umreden geldikten sonra yaptığımız nezaket ziyaretinin dışında bu bilgiler maalesef doğru değil.

Soru: Maalesef vurgusunu neden yaptınız?

Süleyman Soylu: Size yönelik söyledim. Görüşme için maalesef demek Cumhurbaşkanı nezdinde nezaketsizlik olur.

Soru: Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgiler mi doğru değil yoksa aktif göreve başlayacağınız iddiasını mı yalanlıyorsunuz?

Süleyman Soylu: Partimiz, tüm kurullarıyla değerlendirmelerini yapıyor. Biz de seçimle ilgili katkıda bulunmak üzere fikrimizi söyledik. Hepsi bu. Bu toplantıda Cumhurbaşkanımız yoktu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Brighton - Manchester City maçı bu akşam 22.00’da oynanacakTürkler ABD'nin başkenti Washington'da Ermenileri protesto etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zafer Partisi'nde üst düzey istifalar: Partiye zehir zemberek eleştiriler - PolitikaZafer Partisi'nde üst düzey istifalarMemleket Partisi'nden olağan kurultay kararı - PolitikaMemleket Partisi'nden olağan kurultay kararıYeniden Refah Partisi'nde istifa şoku! Belediye başkanı seçildi, partisinden ayrıldı - PolitikaYeniden Refah Partisi'nde istifa şoku!İyi Partili Yanıkömeroğlu CHP'ye geçti! Rozetini Özgür Özel taktı - PolitikaYanıkömeroğlu CHP'ye geçti! Rozetini Özgür Özel taktıYeni anayasa için 'havuz' kurulacak! Süreci Numan Kurtulmuş yönetecek - PolitikaYeni anayasa için 'havuz' kurulacakSüleyman Soylu'nun 7 yılda en yorulduğu zaman... Önce düşündü, sonra tek kelimeyle cevapladı - PolitikaSüleyman Soylu'nun 7 yılda en yorulduğu zaman...
Sonraki Haber Yükleniyor...