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Haberler > Politika > Süleyman Soylu'nun 7 yılda en yorulduğu zaman... Önce düşündü, sonra tek kelimeyle cevapladı

Süleyman Soylu'nun 7 yılda en yorulduğu zaman... Önce düşündü, sonra tek kelimeyle cevapladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süleyman Soylu&#039;nun 7 yılda en yorulduğu zaman... Önce düşündü, sonra tek kelimeyle cevapladı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski İçişleri Bakanı Soylu'ya katıldığı bir yayında 7 yıllık görev süresince en çok yorulduğu zamanlar soruldu. Soylu, bir süre düşündükten sonra tek kelimeyle cevap verdi: Hatırlamıyorum.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gündeme Dair Her Şey'in (GDH) YouTube kanalına konuk oldu. Yayının sonunda Soylu'ya 7 yılda en çok yorulduğu zamanlar soruldu.

Soylu bir süre düşündükten sonra "Hatırlamıyorum" cevabını verdi. Soylu, devamında şunları söyledi:

"Güzel bir ekiple çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koydu. Bir insan için en büyük duygu şudur: Yapabileceğimiz her şeyi yaptık.

İftiralar olur mu? İlk insandan bugüne kadar var. Herkes iftiralarla karşı karşıya kalmış. Bu var. Bu devam da edecek. bunu öyle görmek gerekir."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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