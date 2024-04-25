Süleyman Soylu'nun 7 yılda en yorulduğu zaman... Önce düşündü, sonra tek kelimeyle cevapladı

Süleyman Soylu, uzun süren sessizliğini bozdu! Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Murat Ağırel'e tepki gösterdi: Ya siz deli misiniz?

Süleyman Soylu, uzun süren sessizliğini bozdu! Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Murat Ağırel'e tepki gösterdi: Ya siz deli misiniz?

Eski İçişleri Bakanı Soylu'ya katıldığı bir yayında 7 yıllık görev süresince en çok yorulduğu zamanlar soruldu. Soylu, bir süre düşündükten sonra tek kelimeyle cevap verdi: Hatırlamıyorum.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gündeme Dair Her Şey'in (GDH) YouTube kanalına konuk oldu. Yayının sonunda Soylu'ya 7 yılda en çok yorulduğu zamanlar soruldu.

Soylu bir süre düşündükten sonra "Hatırlamıyorum" cevabını verdi. Soylu, devamında şunları söyledi:

"Güzel bir ekiple çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koydu. Bir insan için en büyük duygu şudur: Yapabileceğimiz her şeyi yaptık.

İftiralar olur mu? İlk insandan bugüne kadar var. Herkes iftiralarla karşı karşıya kalmış. Bu var. Bu devam da edecek. bunu öyle görmek gerekir."