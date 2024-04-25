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Haberler > Politika > Süleyman Soylu, uzun süren sessizliğini bozdu! Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Murat Ağırel'e tepki gösterdi: Ya siz deli misiniz?

Süleyman Soylu, uzun süren sessizliğini bozdu! Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Murat Ağırel'e tepki gösterdi: Ya siz deli misiniz?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süleyman Soylu, uzun süren sessizliğini bozdu! Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Murat Ağırel&#039;e tepki gösterdi: Ya siz deli misiniz?

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun süren sessizliğini bozdu. Katıldığı bir YouTube programında Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Murat Ağırel'in uyuşturucu iddialarına cevap veren Soylu, "Bu arkadaşlar bence neye hizmet ettiğinin farkında değiller. Türkiye'yi bir suç ülkesi olarak nitelendirmek doğru bir yaklaşım değil" dedi. Soylu, yayının devamında, "Ya siz deli misiniz? Kendi ülkenize niye böyle bir kötülük yapıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gündeme Dair Her Şey'in (GDH) YouTube kanalına konuk oldu. Bakanlık döneminde yaptıklarından günümüze kadar pek çok konuya ve tartışmaya değinen Soylu'nun açıklamalarından biri ise Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Murat Ağırel'in iddiaları hakkında oldu.

Soylu'ya Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın konuk olduğu bölümden bir kesit izletildi. Görüntülerde Altaylı, "Sadece Süleyman Soylu'nun sorunu mu yoksa toplu bir sistem sorunu mu?" diyor. Bunun üzerine Soykan, "Tam olarak bir sistem sorunu" diye cevap veriyor. Altaylı ise "Süleyman Soylu günah geçisi mi yoksa günahkar mı?" diye soruyor. Soykan ise "O sadece sembolü" diyor.

Süleyman Soylu, uzun süren sessizliğini bozdu! Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Murat Ağırel'e tepki gösterdi: Ya siz deli misiniz? - 1. Resim

'BU ARKADAŞLAR NEYE HİZMET ETTİĞİNİN FARKINDA DEĞİL'

Bu görüntü üzerine "Siz bir sembol müsünüz ya da neyin sembolüydünüz siz?" sorusu yöneltilen Soylu, şöyle cevap verdi:

"Bu arkadaşlar bence neye hizmet ettiğinin farkında değiller. Türkiye'yi bir suç ülkesi olarak nitelendirmek doğru bir yaklaşım değil. Neden bahsediyorlar? Uyuşturucu, baron... Size ben uyuşturucuyla ilgili söyleyeyim. Bu birinci vereceğim rakam. Bu ülkede Adli Tıp Raporu'na göre İçişleri Bakanı olduğum gün 941 kişi ölüyordu uyuşturucudan yılda. İçişleri Bakanlığı'nı bıraktığım gün, yılda 247 kişi ölüyordu. Dörtte bire düşmüş. Bu bir mücadelenin sonucudur."

'YA SİZ DELİ MİSİNİZ?'

Açıklamalarının devamında Altaylı, Soykan ve Ağırel'in yayının tamamını izleyip izlemediği sorulan Soylu, yayının tamamını izlediğini söyledi. Soylu, şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan kurmuş, Süleyman Soylu da yönetiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri var, gümrük var, İçişleri Bakanlığı var, yargı var, savcı var, hakim var. Herkes var. Herkes bu işin içerisinde ve biz ülke olarak -onların iddiasına göre- biz bu işi yapıyoruz. Ya siz deli misiniz? Kendi ülkenize niye böyle bir kötülük yapıyorsunuz?"

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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