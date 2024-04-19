Süleyman Soylu'nun yeni imajı dikkat çekti

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir taziye ziyaretinden fotoğraf paylaştı. Soylu'nun sakal bıraktığı ve kilo aldığı görüldü.

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir paylaştım yaptı.

TAZİYE ZİYARETİNE GİTTİ

Kazada hayatını kaybeden 3 kişi için taziye ziyaretine giden Soylu, "2 Nisan’da Beşiktaş’ta elim bir kazada vefat eden Ramazan Alpan, Gökay Tevlek, Mehmet Okumuş’un ailelerine Sarıyer İlçe Başkanımız Halil İbrahim Kurşun ile başsağlığı ziyaretine gittik. Allah sabır versin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Ziyaretten fotoğraflar da paylaşan Süleyman Soylu'nun, imajında ufak değişikliklere gittiği görüldü. Sakal bırakan vekilin, kilo aldığı da dikkatlerden kaçmadı.