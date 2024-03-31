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Süleyman Soylu oy kullanmaya eşi ile birlikte gitti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ile birlikte oy kullanmaya gitti. Sabah erken saatlerde sandığa giden Soylu vatandaşlarla sohbet etti.

işleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah erken saatlerde eşi Hamdiye Soylu ile birlikte, Gaziosmanpaşa'da oyunu kullandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.

Süleyman Soylu oy kullanmaya eşi ile birlikte gitti - 1. Resim

Eşi Hamdiye Soylu ile birlikte sabah erken saatlerde okula gelen Soylu, vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1104 nolu sandıkta kullandı.

İSTANBUL'DA 11 MİLYON SANDIĞA GİDİYOR

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişinin sandık başına gideceği İstanbul'da, yerel yöneticilerini seçecek olan vatandaşlar okulların önünde yoğunluk oluşturuyor.

Süleyman Soylu oy kullanmaya eşi ile birlikte gitti - 2. Resim

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisinin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.

Süleyman Soylu oy kullanmaya eşi ile birlikte gitti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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