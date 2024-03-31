Türkiye yerel seçim için sandık başında: Layık olan kazansın

Partiler ve adaylar konuştu; vaatlerini anlattı. Bugün herkes susacak, 61,4 milyon seçmen son sözü söyleyecek. Mayıs ayında iradesini sandığa yansıtan Türkiye, bugün de kalkınmanın ilk adımı olan yerel yöneticilerini belirlemek için oyunu kullanacak. 207 bin sandık hazır, 61,4 milyon seçmeni bekliyor. Attığımız her oyla sadece belediye başkanlarını ve muhtarları seçmeyecek, Türkiye’nin büyük hedeflerine giden yolda görev alacak isimlere de karar vereceğiz.

HABER MERKEZİ ANKARA- Siyasi partiler ve adaylar yılbaşından bu yana vaatlerini sıraladı, seçmenin desteğini istedi. Bugün ise, seçmen son sözü söyleyecek ve beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek. 34 siyasi partinin katıldığı seçimlerde, 61,4 milyon seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullanacak. Bir milyon 32 bin genç de ilk defa sandıkla tanışacak. Seçimler için 4 ayrı pusula olacak. Muhtarlık pusulaları da dâhil, bütün pusulalar tek zarfa konulacak.

Basılan mühür dışarı kalacak şekilde pusula katlanacak ve zarfa atılacak. Seçimlerde 1.393 belediye başkanı, 21 bin Belediye Meclisi üyesi, 53 bin civarında da muhtar seçilecek. Böylece bir milyon civarında aday 76 bin koltuk için yarışmış olacak.

EN ÇOK ADAYIN YARIŞTIĞI ŞEHİR İSTANBUL

49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarışacağı şehir olurken, bu adaylardan 22’si siyasi parti, 27’si ise bağımsız olarak seçime katılıyor. Bu sebeple İstanbul’un pusulası 97 santimetre ile Türkiye’nin en uzun pusulası oldu. İstanbul’u 29 adayla Gaziantep, 28 adayla Malatya takip ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise 19’u siyasi parti, beşi bağımsız olmak üzere 24 aday yarışıyor. İzmir’de ise 21’i siyasi parti, altısı bağımsız toplam 27 aday bulunuyor.

26 MİLLETVEKİLİ YARIŞIYOR

Mahallî seçimlerde siyasi partilerce 26 milletvekili de belediye başkan adayı gösterildi. İyi Parti’den 7, CHP ve Saadet Partisinden beşer, AK Parti’den dört milletvekili, belediye başkan adayı yapıldı. Milletvekilleri arasından aday çıkarmayan tek parti ise MHP. Milletvekillerinden belediye başkanı seçilmesi hâlinde milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor.

OY VERME SAATLERİ

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis’te oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer şehirlerde ise oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

CEP TELEFONU YASAK

Her seçmen, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Oy vermeye giderken seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Cep telefonu yasak. Seçim güvenliği için 594 bin personel görevlendirildi.

LİDERLERİN SANDIKLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulunda kullanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul’da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa’da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Ankara’da sandık başına gidecek.

KURUM KÂĞITHANE’DE OY KULLANACAK

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kâğıthane’de, CHP Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Beylikdüzü’nde oy kullanacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mansur Yavaş Ümitköy’de, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ise Karargâhtepe Mahallesi’nde oyunu kullanacak.

GENEL MERKEZLER HAZIR

Öte yandan seçim sonuçlarının takip edilmesi için başta AK Parti olmak üzere siyasi parti genel merkezleri de hazırlıklarını tamamladı. AK Parti’deki Sonuç Alım Sistemi’ne (SAS) sahadaki sandık görevlilerince sürekli veri akışı olacak. Benzer bir sistem CHP’de de bulunuyor. Ancak, daha önceki seçimlerde CHP’nin sisteminde yaşanan problemler partililerin büyük tepkisini çekmişti.

OKULLARDA ÇALIŞMALAR BİTTİ HAYDİ OY KULLANMAYA

Mahallî İdareler Genel Seçimleri için yurt genelindeki okullarda çalışmalar tamamlandı. Sınıflara oy kabinleri ve sandıklar yerleştirildi, sıralar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hâle getirildi. Okul koridorları ve kapılara sandık numaraları asıldı.

YSK ÜYELERİ SEÇİME HAZIR &LSQUO;KOKPİT' EKRANINDAN TAKİP EDECEKLER

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hazırlıklarını noktaladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleri ve siyasi partilerin YSK temsilcileri kurul odasında, seçim sonuçlarını “kokpit” adı verilen ekran üzerinden izleyecek. “Kokpit” ekranı, YSK konferans salonunda, seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de açık olacak. İlçe seçim kurullarında SEÇSİS’e girilen veriler doğrudan YSK’ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak.

SANDIK BAŞKANLARINA YSK'DAN MESAJ VAR: SAYIM BİTMEDEN AYRILMAYIN

YSK, bugün yapılacak Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde görev yapacak sandık kurulu başkanları, seyyar sandık kurulu başkanları ile bina sorumlularına, belli aralıklarla bilgilendirme mesajları atacak. Atılacak mesajlardan bazıları şöyle: Sayım döküm işlemleri tamamlanmadan sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanaklarını imzalamayınız ayrıca sandık kurulu görevlileri, seçime dair bütün evrakı imzalamadan ve sonuçları ilan etmeden sandığı terk edemez.

Sandık başına gelen seçmenin önce sandık seçmen listesinden ismini bularak, imza hanesinin boş olduğunu tespit edip T.C. kimlik numarasını taşıyan resmî dairelerce verilen soğuk damgalı, kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli ve resmî belgelerden biri ile oyunu kullandırınız. Oy kullandırmadan sandık seçmen listesine imzasını attırmayınız. Seçmene cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedici cihazlarla oy kabinine girmesinin yasak olduğunu, iade edilmek üzere masa üzerine bırakılması gerektiğini söyleyiniz. Görme engelli seçmenlere, şablon ile oylarını kullanabileceklerini hatırlatınız.

AVRUPA’DAN GÖZLEMCİ HEYET

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Seçim Gözlem Misyonu heyeti, YSK’ya ziyarette bulundu.