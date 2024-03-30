Seçime saatler kala sürpriz istifa! Saadet'i bırakıp AK Parti'ye geçti

Türkiye'nin yeni yerel yöneticilerini seçeceği yerel seçimlere bir gün kala Saadet Partisi cephesinde kritik bir gelişme yaşandı. Bitlis'te, Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı Şahin Baysan, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmen için yarın (31 Mart Pazar) sandık başına gidecek. Kritik seçimlere saatler kala sürpriz bir istifa yaşandı.

Bitlis'te, Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı Şahin Baysan, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen rozet takma töreninde konuşan İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti'nin bir cazibe merkezi olma özelliğini koruduğunu söyledi.



Şahin Baysan (ortada)

'HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

CHP'nin Bitlis Belediye Başkan adayının da partisinden istifa ederek partilerine katıldığını anımsatan Köstekçi, "Bugün de Gölbaşı beldemizde Saadet Partisi'nin adayı istifa edip saflarımıza katıldı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Köstekçi'nin, Baysan ile yakınlarına AK Parti rozeti takmasının ardından tören basına kapalı devam etti.

Törene, AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül ve partililer katıldı.